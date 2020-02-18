Героиня сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска

Минск, 18 февраля. В Белоруссии продолжились съемки популярного сериала «Сваты». Как сообщила в своем Instagram Анна Кошмал, она покинула Минск и направилась в Киев.

Она разместила видеоролик, из которого становится ясно, что она выехала на своем автомобиле из белорусской столицы и направилась в сторону украинской границы. Подписчики предположили, что она едет на Украину, чтобы сыграть в нескольких спектаклях. Затем она снова вернется в Минск.

Отметим, что сейчас в Минске снимают седьмой сезон популярного сериала. В нем играют такие актеры, как Николай Добрынин, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и многие другие. Кошмал за роль в «Сватах» была дважды номинирована на украинскую премию «Телетриумф».

Ранее сообщалось, что исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов не уверен в будущем сериала. Он отметил, что в настоящее время создатели шоу сосредоточены на том, чтобы закончить текущий сезон. Делать какие-то далеко идущие прогнозы пока рано, пишет «Газета.ру».

Сериал «Сваты» имеет непростую судьбу. В 2015 году его съемки приостанавливались из-за запрета российским актерам появляться на территории Украины, поэтому производство было перенесено в Белоруссию и Грузию. В 2017 Госкино Украины вводило запрет на показ сериала. Весной 2019 года создатели «Сватов» через суд смогли добиться отмены запрета, однако в июне того же года регулятор вновь запретил трансляцию сериала. Правда, на этот раз запрет распространялся только на второй сезон.