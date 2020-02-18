Китайские аналитики Sohu оценили высокие перспективы российских двигателей НК-32 

Москва, 18 февраля. Аналитики китайского издания Sohu посвятили один из материалов российскому турбовентиляторному двигателю НК-32 второй серии. По мнению авторов, новое поколение двигателей сделает бомбардировщик Ту-160 еще лучше.

Журналисты напомнили своим читателям, что в Минобороны РФ ранее заявили о необходимости ускорить работы по производству двигателей НК-32-02 второй серии, которыми будут комплектоваться модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь». Китайские аналитики обращают внимание на невероятно высокий потенциал этих силовых агрегатов, сравнивая их с разработкой ядерного оружия.

«Ту-160 является крупнейшим стратегическим ракетоносцем российской армии, а также одним из мощнейших бомбардировщиков в мире. <…> Новое поколение двигателя НК-32 сделает этот бомбардировщик еще лучше», — представляет перевод Sohu «ПолитРоссия».

Авторы припомнили случай, когда американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II ВВС Японии попытались безуспешно перехватить Ту-160, который легко ушел от своих преследователей.

«Американские самолеты были опозорены российским Ту-160, который, несмотря на свои огромные размеры и массу, может развивать невероятную скорость. Во многом эти показатели обусловлены качеством двигателя НК-32», — подчеркивают журналисты.

Случай с американскими истребителями произошел 3 ноября. По данным прессы, российское воздушное судно проводило плановый полет в международном воздушном пространстве над Японским морем, когда американские самолеты взяли его на сопровождение. В этот момент Ту-160 перевел двигатель в режим форсаж и смог оторваться от американских истребителей. F-35A, не успев вовремя среагировать на маневр российского самолета, потеряли его из виду.

Отметим, в начале февраля Минобороны России опубликовало видеозапись первого полета модернизированного Ту-160М. При модернизации ракетоносец получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия. Эксперты RT отмечают, что самолет создавался в советские времена под определенный вид техники, а теперь его фактически перевели на цифру.