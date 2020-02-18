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Якубович спас Диброва в кинотеатре «Октябрь»

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Якубович спас Диброва в кинотеатре «Октябрь»

Москва, 18 февраля. Телеведущий Леонид Якубович спас Дмитрия Диброва, когда журналист потерял сознание во время приступа. Ему удалось взять ситуацию в свои руки, оказать первую помощь и вызвать медиков.

ЧП произошло в понедельник, во время премьеры фильма Егора Кончаловского «На Луне» в кинотеатре «Октябрь». Дибров находился в кафе и беседовал с Якубовичем, когда ему вдруг стало плохо. Леонид Якубович, будучи сыном врача, смог предпринять необходимые действия — попросить полотенца и позвать врачей. Он также сопроводил коллегу в Боткинскую больницу, сообщает Kp.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Якубович спас Диброва в кинотеатре «Октябрь»

Напомним, ранее госпитализацию Диброва Федеральному агентству новостей подтвердил его пиар-директор Табриз Шахиди. Он пояснил, что в настоящее время журналист чувствует себя лучше, но вместе с тем опроверг информацию о том, что Дибров пережил приступ эпилепсии.

Как позже пояснил сам Дмитрий Дибров, у него случился простой обморок, однако сейчас все в порядке. Врачи уже провели МРТ, кардиограмму.

«Говорят, вроде, все в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет», – цитирует «Газета.ru» телеведущего.

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Источник: Kp.ru
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