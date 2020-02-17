Дамаск, 17 февраля. Власти Сирии вынужденно продолжают военную операцию на территории провинций Идлиб и Алеппо из-за множественных провокаций со стороны боевиков. Об этом сообщает командование сирийской армии.

Обе стороны подписали договоренности, предусматривающие соблюдение режима прекращения огня. Однако боевики отказались их соблюдать, возобновив обстрелы как позиций сирийской армии, так и мирных жителей. Чтобы прекратить артиллерийские и ракетные удары, а также обеспечить безопасность мирных жителей, части Сирийской арабской армии возобновили выполнение операции «Заря в Идлибе», начав наступление сразу на нескольких фронтах.

Главной задачей этой операции является ликвидация засевших в Идлибе террористов, освобождение захваченных ими сирийских территорий, а также перемещение линии соприкосновения дальше от крупных населенных пунктов, вроде Алеппо, чтобы обеспечить безопасность проживающих там мирных жителей.

Стоит отметить, что одним из противников антитеррористической операции в Алеппо является Турция, которая на протяжении долго времени оказывала активную поддержку группировкам боевиков, действовавших в этом регионе. Анкара занимается не только информационной поддержкой террористов, но и поставляет им оружие и боеприпасы, о чем неоднократно сообщали представители Министерства обороны России.

Напомним, что сирийская армия выбила террористов из Серакиба — стратегически важного города в провинции Идлиб, который является ключом к автострадам М4 и М5. Правительственные войска стремятся деблокировать автостраду Хама — Алеппо.