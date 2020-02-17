В Конституционном суде прокомментировали заявление судьи Арановского об СССР

Москва, 17 февраля. В Конституционном суде РФ прокомментировали слова судьи Константина Арановского по отношению к СССР, назвав их его личной позицией.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство». Эту мысль он высказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий.

В пресс-службе КС РФ отметили, что мнение Арановского не является составной частью решения Конституционного суда.

«Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда», — цитирует радио Sputnik ответ пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут комментировать мнение Арановского. По его словам, российские власти исходят из того, что РФ является правопреемницей СССР.

Заявление Арановского прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как передавал RT, по мнению политика, «выходка господина Арановского вполне в духе постоянных попыток внешних и внутренних русофобских сил извратить историю России». Зюганов подчеркнул, что «особенно мерзко» подобного рода высказывание выглядит перед празднованием 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне.