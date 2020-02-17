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В Конституционном суде прокомментировали заявление судьи Арановского об СССР

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В Конституционном суде прокомментировали заявление судьи Арановского об СССР

Москва, 17 февраля. В Конституционном суде РФ прокомментировали слова судьи Константина Арановского по отношению к СССР, назвав их его личной позицией.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство». Эту мысль он высказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий. 

В пресс-службе КС РФ отметили, что мнение Арановского не является составной частью решения Конституционного суда.

«Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда», — цитирует радио Sputnik ответ пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут комментировать мнение Арановского. По его словам, российские власти исходят из того, что РФ является правопреемницей СССР.

В Конституционном суде прокомментировали заявление судьи Арановского об СССР

Заявление Арановского прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как передавал RT, по мнению политика, «выходка господина Арановского вполне в духе постоянных попыток внешних и внутренних русофобских сил извратить историю России». Зюганов подчеркнул, что «особенно мерзко» подобного рода высказывание выглядит перед празднованием 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне.

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Источник: Радио Sputnik
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