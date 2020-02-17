Израиль опубликовал спутниковые снимки последствий ракетного удара по Дамаску

Дамаск, 17 февраля. Израильская компания ImageSat International (ISI) опубликовала спутниковые снимки последствий ракетного удара 13 февраля 2020 по аэропорту Дамаска со стороны оккупированных Голанских высот.

Удар по окрестностям Дамаска был нанесен около 23.45 по местному времени 13 февраля со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. Большинство ракет были уничтожены прежде, чем достигли целей — сначала сработали системы ПВО Сирии, дислоцированные в провинции Эль-Кунейтра, а после — в районе авиабазы «Меззех».

ISI, занимающаяся публикацией снимков со спутника, сообщила в понедельник, что 13 февраля удары были нанесены по объектам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в международном аэропорту Дамаска. В результате авиаударов были разрушены административное здание и склад, складские ангары, и авиационное укрытие.

Согласно оценке ISI, серия спутниковых фотографий показывает повреждение зданий вокруг аэропорта. Всего было поражено три разные области территории аэропорта.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в результате израильского авиаудара погибли четверо бойцов КСИР и трое сирийцев. Источники в Twitter утверждают, что в результате удара погиб старший пилот сирийской авиации. По одним данным, это старший пилот Имад Румейти, по другим — полковник Нумер Али Дарвиш.

Сообщалось, что удар по аэропорту Дамаска был нанесен спустя несколько часов после прибытия важного груза из Тегерана. Самолет Boeing-747 авиакомпании Fars Air Qeshm прибыл в Дамаск 12 февраля. Израильские источники в Twitter (@IntelliTimes) утверждают, что самолет привез в Дамаск «комплектующие ракет и другие технологии». Более того — якобы на грузовом самолете лично прибыл в Дамаск новый командир спецподразделения «Сил Кудс» КСИР — бригадный генерал Эсмаил Каани.

Напомним, Каани стал командующим «Сил Кудс» после гибели иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит ударом боевого дрона США в аэропорту Багдада 3 января. Каани объявил о начале кампании по вытеснению сил США с Ближнего Востока.