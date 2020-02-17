Захарова вызвалась помочь немцу, спасшему россиянку от смерти

Москва, 17 февраля. Житель Германии спас жизнь девушке из России, став для нее безвозмездным донором стволовых клеток. Мужчина и женщина решили встретиться, однако у иностранца возникли проблемы с получением российской визы. Помочь в организации долгожданного знакомства вызвалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несколько лет назад врачи обнаружили у Екатерины из Нижнего Новгорода злокачественное заболевание крови. Спасти жизнь девушке могла лишь неродственная трансплантация костного мозга, однако в России донора найти не удалось. К счастью для девушки, 22-летний житель Германии Себастьян Бауэр согласился поделиться своими стволовыми клетками.

Себастьян и Екатерина решили познакомиться лично. Встречу вызвался организовать Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ). Как выяснилось, сейчас Себастьян путешествует по Австралии. Мужчина решил там оформить российскую визу, однако в диппредставительстве РФ в Сиднее ему отказали, поскольку для этого его австралийская виза должна быть действительна еще не менее 90 дней.

«А она у него, понятное дело, заканчивается. Говорят, мол, езжай ты, Себастьян, в свою Германию и там получай визу. А у него билет до Москвы из Сиднея уже куплен на 1 марта, и операция под угрозой», – объяснила руководитель службы рекрутинга РДКМ Евгения Лобачева.

Российское консульство в Берлине также не смогло помочь активистам, и тогда Лобачева опубликовала пост в Facebook, где описала сложившуюся ситуацию. Вскоре на него откликнулась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как оказалось, отказ в выдаче был законным, однако с гуманитарной точки зрения, руководство российского консульства может рассмотреть сложившиеся обстоятельства и вынести иное решение.

«Наши сотрудники войдут во взаимодействие. Наша задача сейчас установить контакт. Мы этим сейчас занимаемся, но предугадывать развитие событий я не могу. Мы сделаем все для того, чтобы помочь нашим гражданам. Это наша основная задача», – цитирует издание «Ридус» Марию Захарову.

В настоящее время активисты ждут ответа от диппредставительства. Предполагается, что встреча Себастьяна и Екатерины состоится в начале марта в Москве.