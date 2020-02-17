Глава МИД Ливии прибыл в Москву и примет участие в работе клуба «Валдай»

Москва, 17 февраля. Министр иностранных дел Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж высоко оценил роль России в решении конфликта в стране и поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предпринимаемые им усилия. Об этом ливийский министр заявил после прибытия в Москву на переговоры.

Как рассказал академик, научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин, аль-Хувейдж намерен принять участие в IX Ближневосточной конференцию Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В нашу страну прибыл на переговоры министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж. Он сейчас прибудет сюда и примет участие на следующем заседании в нашей конференции», — рассказал Наумкин,

Сам министр ранее заявил, что высоко оценивает усилия России и лично Путина по урегулированию кризиса в Ливии.

«Мы поддерживаем и приветствуем роль России в решении ливийского конфликта. Мы приветствуем и благодарим президента Путина за те усилия, которые он прилагает во благо нашей страны», — отметил аль-Хувейдж.

Традиционная двухдневная Ближневосточная конференция дискуссионного клуба «Валдай» началась в этот понедельник. В ней будут участвовать как российские, так и зарубежные эксперты, политики и дипломаты.

Напомним, после организованного Западом в 2011 году свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи страна оказалась в тяжелейшем кризисе. Легитимную власть в Ливии представляет избранный народом парламент (Палата представителей Ливии, находящаяся в городе Тобрук на востоке страны).