Москва, 17 февраля. Телеведущий Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован из кинотеатра «Октябрь». Как сообщил Федеральному агентству новостей его пиар-директор Табриз Шахиди, в настоящее время журналист чувствует себя лучше.

Дибров перенес приступ в кинотеатре «Октябрь» и потерял сознание, на место прибыли медики. По решению врачей, он был госпитализирован.