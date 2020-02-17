Политологи и экономисты оценили роль рейтингов ФАН в идеологической борьбе с Западом

В понедельник, 17 февраля, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Россия и мир. Положение РФ в международных рейтингах. Результаты исследований экспертной группы ФАН «Россия и мир». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие экономисты и политологи. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Первым взял слово президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич. Он назвал рейтинги «обоюдоострым мечом», который можно использовать как в защите, так и в нападении.

«Это даже больше, чем меч: это, если можно так выразиться, та самая «ложка к обеду» — обязательный инструмент для любого политика, который хочет подкрепить свои слова чем-то осязаемым. К слову, лидерами в рейтинговании абсолютно всего: от популярности пород домашних кошек и до устойчивости глобальной экономики — являются Соединенные Штаты. Франция, Германия и даже Великобритания вместе не дают и половины американского объема, так что США тут явный законодатель мод», — уверен ученый.

По его мнению, Россия же в этом плане занимает некое промежуточное положение: Запад не может не замечать ее в своих рейтингах, но также не хочет объективно высоко ее оценивать — ведь это означало бы согласиться с проводимой нашей страной политикой.

«Так что в контексте обсуждаемого нами вопроса правдивость любого российского рейтинга намного выше, — считает Межевич. — По крайней мере, составляющие их люди пишут о своей стране».

Следующими выступили члены экспертной группы Федерального агентства новостей «Россия и мир» Анна Клименко и Алексей Анпилогов. Они представили результаты своего собственного рейтинга, основанного на простых и понятных статистических данных, а не на сложно высчитываемых непрозрачных индексах, которыми так любят грешить американские исследователи.

Согласно этому рейтингу, Россия занимает первое место в мире по уровню развития энергетики, второе — по устойчивости экономики, четвертое — по инновационности. Ситуация же с правами человека обстоит намного лучше, чем в таких странах, как Италия (тюрьмы переполнены на 20%) и США, в 33 штатах которых к уголовной ответственности формально можно привлечь даже грудных детей (в РФ возраст, с которого начинается уголовная ответственность — 14 лет).

По словам директора Института нового общества Василия Колташова, Евразии нужны свои собственные «структуры оценки», поскольку рейтинги, составляемые за океаном, в Соединенных Штатах, необъективны по отношению к странам нашего континента — по крайней мере, результаты России регулярно в них занижаются.

«Там существует предустановка: показатели Российской Федерации всегда должны быть ниже, чем аналогичные у США — вот у американцев огромный государственный долг, дефицит торгового баланса, а все равно финансовый рейтинг надо ставить выше, чем у России. Потому что иначе это было бы политически неправильно, и кого-то в Вашингтоне после этого точно бы уволили», — уверен экономист.

Под словами Колташова подписывается директор Государственного мемориального музея А. В. Суворова, председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский. Он также считает, что нашу страну еще ни разу не удостаивали адекватной оценки в международных рейтингах.

«Это было и во времена Суворова, и Ивана Грозного, и других наших государей, — убежден эксперт. — Это нормальная ситуация, и мы должны спокойно к ней относиться. Я хочу поблагодарить экспертную группу Федерального агентства новостей за рейтинги, которые пришлись как раз кстати. При этом особенно важна их социально-психологическая составляющая: вы даже не представляете, какие страшные комплексы неполноценности мы все заработали в 90-е годы, когда верили каждой статистике, публикуемой в США о нас. Конечно, свои, еще советские товары широкого потребления у нас действительно тогда были никудышными, и, когда на страну хлынула лавина товаров с Запада, многие потеряли голову. Мы совсем забыли, какая замечательная у нас тяжелая промышленность, станкостроение, оборонка и так далее — и попросту загубили эти отрасли, занявшись джинсами и кока-колой».

По мнению Гронского, время слепой веры в рейтинги Запада прошло — теперь все знают, насколько это субъективная вещь, поэтому лучше верить в свои собственные, российские рейтинги, подобные тем, что публикует ФАН.

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов также положительно оценил проведенную экспертной группой ФАН «Россия и мир» работу, заявив, что хоть по роду деятельности и сталкивался с обнародованными данными, но, собранные вместе, они произвели на него сильное впечатление.