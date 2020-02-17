 Положение России на международной арене обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

Десять ведущих стран мира, четыре исследования в сфере экономики, энергетики, инновационного потенциала и прав человека. О результатах исследований первого этапа проекта «Россия и мир» рассказали участники экспертной группы Федерального агентства новостей. По словам экспертов, исследование оказалось практически беспрецедентным, поскольку комплексное состояние экономики в числовых значениях никто не анализировал.

«10 стран, с нашей точки зрения, наиболее значимых на мировой арене. По размеру экономики они все в десятке стран по ВВП и с геополитической точки зрения. Из Европы мы брали: Францию, Италию, Великобританию, Германию. Азиатские страны у нас: Китай, Япония, Россия и США, Канада. Это такие гиганты, скажем так, сегодня на мировой арене», — говорит Анна Клименко, член экспертной группы проекта «Россия и мир» ФАН.

Но даже в сравнении с гигантами Россия оказалась на втором месте среди самых устойчивых экономик мира, уступая лишь Китаю. А к 2023 году по прогнозам Международного валютного фонда сможет войти в пятерку сильнейших экономик мира по объему ВВП.

По мнению Владимира Гронского, подобные исследования необходимо обсуждать на государственном уровне.

«И вот мне кажется это исследование очень ко времени и очень важное с точки зрения освобождения наших людей, особенно среднего поколения, от комплексов. Не в безвоздушном пространстве растут новые поколения, они в семьях находятся. И вот этот комплекс неполноценности России как страны, экономики, оно продолжает транслироваться и в молодежь. И вот очень важно, чтобы мы действительно убеждали людей и показывали, что не так все плохо на самом деле», — считает Владимир Гронский, директор Государственного мемориального музея А. В. Суворова.

Александр Фролов отметил, что в сфере энергетики Россия занимает лидирующие позиции, и это давно ни для кого не секрет.

«То есть в этом исследовании, при том, что в нем собрано много цифр, дана очень правильная картина, местоположение нашей страны на энергетической карте. Нет идеологической составляющей, которая бы противопоставлялась той, которая доминирует на данный момент. Можно похвалить Соединенные Штаты, граждане которых свято уверены в том, что они живут в лучшей стране в мире, если у них что-то плохо, то у всех это что-то гораздо хуже», — считает Александр Фролов, заместитель директора Института национальной энергетики.

«Существует предустановка, что всегда рейтинг России должен быть пониже, чем у Соединенных Штатов. Вот у Соединенных Штатов огромный государственный долг, огромный дефицит, дефицит торгового баланса, а все равно финансовый рейтинг нужно ставить выше, чем у России», — рассказывает Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.

Эксперты сошлись во мнении, независимо от рейтингов у России есть огромный потенциал, который необходимо превращать в конечный продукт, востребованный на международном рынке.

«Россия обладает громадным интеллектуальным потенциалом, но часто не может его превратить в готовое изделие. Инновации России должны превращаться в конечные продукты, которые будут продаваться на мировом рынке. У нашей страны есть целый букет технологий. У нас есть атомная промышленность, ракетная, авиапромышленность, которые находятся на самом высоком уровне», — поделился Алексей Анпилогов, член экспертной группы проекта «Россия и мир» ФАН.

Впереди у членов экспертной группы более шести исследований среди соцподдержки, развития Интернета, здравоохранения, обороны и промышленности.