Военная полиция РФ провела патрулирование в Сирии вместе с коллегами из Турции

Дамаск, 17 февраля. Российская военная полиция и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасака, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Деллик — Касра — Арада-Кебира — Касра — Таврат — Шавкат — Деллик — Шейрек — Камышлы в провинции Хасака», — сообщили в Центре по примирению.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка. Воздушное патрулирование было проведено силами армейской авиации. В ЦПВС добавили, что все мероприятия прошли без происшествий.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела в населенных пунктах провинций Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб.

В Центре по примирению также сообщили, что за сутки российские офицеры провели гуманитарную акцию в населенном пункте Хаддж-Игаб провинции Ракка, передав мирным жителям 250 продовольственных наборов общим весом около тонны.

Ранее в понедельник Федеральное агентство новостей сообщало, что на северо-западе от Алеппо не утихают столкновения между протурецкими отрядами и курдскими бандгруппами. Поддерживаемые Анкарой формирования пресекли попытку продвижения Отрядов народной самообороны (YPG) на подступах к населенному пункту Кабашин. Между тем правительственная армия продолжает движение в сторону границы с Идлибом.