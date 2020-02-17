ФАН публикует видео с места смертельного ДТП под Волгоградом

Волгоград, 17 февраля. На автодороге под Волгоградом пять человек погибли в столкновении иномарки и бензовоза КАМАЗ. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах, легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения.

Столкновение произошло на трассе Старая Полтавка – Палласовка примерно в 21.40 (20.40 по Москве). По предварительной версии дорожной полиции, местный житель управлял Hyundai Accent, однако по неустановленной причине легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз КАМАЗ. В момент ДТП цистерна грузового автомобиля была пуста.

Водитель Hyundai и четверо пассажиров скончались. На данный момент на месте работают экстренные службы. Личности погибших устанавливаются.