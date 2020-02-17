Минтранс разрабатывает новые ограничения для водителей, чтобы защитить пешеходов

Москва, 17 февраля. Чтобы снизить количество ДТП с пешеходами, российские дороги хотят оснастить шумовыми полосами, выпуклыми зебрами с датчиками движения и системой «Дружелюбный переход».

Минтранс до конца года подготовит изменения в ГОСТы, которые призваны снизить число ДТП с пешеходами. Свои рекомендации дали, в том числе, специалисты из РосдорНИИ. Одно из предложений заимствовано у британских дорожников — система «Дружелюбный переход» (Puffin Crossing).

Такая система предполагает установку умных светофоров с датчиками движения, передает телеканал «360». Пешеходы смогут регулировать светофоры с помощью специального табло, а не кнопок. Однако эксперты обращают внимание на тот факт, что стоимость только одного умного светофора составляет 50 тыс. рублей, а годовое обслуживание одного перекрестка — почти 1,5 млн рублей.

Две другие идеи заключаются в установке шумовых полос и выпуклых зебр.

Автомобильный журналист Петр Баканов отметил, что шумовая разметка хороша для трасс вне населенных пунктов, однако в городе почти бесполезна. При этом идея с умными светофорами ему понравилась, эксперт подчеркнул, что инициатива заслуживает того, чтобы отдавать за нее деньги в бюджет. Впоследствии автомобилисты окажутся в плюсе: система может разгрузить ряд дорог страны, то есть избавить людей от трат лишних денег на сжигание топлива в пробках.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр выразил сомнения, что перечисленные меры окажут серьезное влияние на статистику ДТП. Более того, он уверен что все это направлено против водителей, которые находятся в невыгодном положении относительно пешеходов.

«У нас нет культуры пешехода. Появилась культура водителя, которого гнобят со всех сторон, и нет культуры пешехода, который относится с уважением к автомобилю и относится к нему как к существу, от которого может пострадать. Пешеходы себя ощущают героями компьютерной игры, у которых есть три жизни», — заявил он.

Отметим, как передавала «Газета.ру», в Москве в результате ДТП в 2019 году погибли 200 пешеходов. По данным ГИБДД, на дорогах это самая частая смерть. В общей же сложности в столице произошло за год 702 ДТП, из них — 467 «пьяных» аварий с пострадавшими.