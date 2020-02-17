Малькевич рассказал о финансируемых Западом НКО, пропагандирующих «евроинтеграцию» в Крыму

Москва, 17 февраля. В Крыму продолжают действовать некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа, которые ведут пропаганду евроинтеграции на полуострове. Об этом пишет ИА «Крыминформ» и специалисты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Об открытии первыми сообщили в ФЗНЦ, которым руководит Александр Малькевич. По его данным, в течение последних пяти лет на территории Крыма работу вело значительное количество НКО, занимающихся дестабилизацией общественных и политических процессов в регионе.

«Мы стали копать и узнали, что честные журналисты полуострова давно проводили свои расследования, которые на широкую публику не выходили», — приводит слова Малькевича издание «ПолитЭксперт».

Как сообщается, не менее шести некоммерческих организаций в Крыму получили финансирование из иностранных источников на общую сумму 134,9 миллиона рублей. Учитывая, что ряд стран ввели санкции против Крыма, получается, что недружественные России государства одновременно и мешают развитию Крыма, и спонсируют дестабилизирующие его НКО.

Такими НКО, существующими на западные средства, оказались : «Благотворительный фонд «Надежда и спасение» (Симферополь), «Крымская республиканская общественная организация молодежной инициативы «Твоя победа» (Бахчисарай) и «Автономная некоммерческая организация социальных проектов «Молодежный центр женских инициатив».

Как объяснил Малькевич, НКО, действующие на территории Крыма, получают деньги как напрямую из-за рубежа, так и выступают посредниками в распределении западных грантов. Главным их мотивом является популяризация «евроинтеграции».

«Украина финансирует форум общественных организаций Крыма. Знает ли об этом кто-то в правительстве? Симферопольская городская общественная организация «Демократические и общественные инициативы» получает только по-белому на счет более 230 тысяч рублей на дискуссию о том, почему Крыму необходима Европа и Крым Европе», — подчеркнул Малькевич.

Руководитель ФЗНЦ отметил, что не может считать демократией финансирование некой организации недружественно настроенной Украиной.

Точку зрения Малькевича поддержала член ОПРФ от Севастополя Наталья Кирюхина. Она рассказала, что Киев с 2014 продолжает устраивать различные конкурсы для НКО, ведущих подрывную деятельность на территории Крыма. Почти все подобные организации действуют на территории полуострова, но зарегистрированы на Украине и получают поддержку Киева на государственном уровне.

Напомним, что Крым стал частью России весной 2014 года после проведения всенародного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение к РФ. 17 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал соглашение о входе Крыма и Севастополя в состав России.