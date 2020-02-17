Росавиация считает опасный маневр самолета в подмосковной Лобне внештатной ситуацией

Москва, 17 февраля. Самолет, совершавший рейс из Шанхая в Москву, двигался на безопасной высоте. Об этом заявили в пресс-службе «Аэрофлота», комментируя жалобы местных жителей на опасный маневр лайнера.

Сообщается, что инцидент произошел еще в декабре 2019 года. Самолет был замечен в подмосковном городе Лобня. По свидетельству очевидцев, лайнер пролетел на низкой высоте, едва не задев многоэтажные дома на улице Юности.

«Такое сообщение действительно проверялось. Установлено, что самолет двигался на безопасной высоте, без нарушений», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Сообщение об опасном маневре в «Аэрофлоте» получили от лобненцев, которые пожаловались на низкую высоту полета и громкий звук авиационных двигателей.

Однако в Росавиации заявили, что считают ситуацию внештатной, поэтому лайнеру при посадке пришлось уйти на второй круг.

«Снижение ниже расчетной траектории полета произошло по причине захвата бортовыми средствами воздушного судна «ложной» глиссады (траектории самолета при посадке. – Прим. ФАН)», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Сети появились кадры экстремальной посадки Airbus в лондонском аэропорту «Хитроу». Из-за сильного ветра лайнер завис над взлетно-посадочной полосой на несколько секунд, а затем приземлился под опасным углом, передавало Федеральное агентство новостей.