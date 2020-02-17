Большой театр ответил потребовавшей пенсию Волочковой

Москва, 17 февраля. Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд России, а не в Большой театр. Об сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

Ранее Волочкова заявила, что намерена судиться с Большим театром из-за пенсии. По ее словам, в ГАБТ ей не отдают трудовую книжку. При этом она пытается доказать, что до 2003 года была прима-балериной Большого театра.

В ГАБТ отметили, что Волочкова через суд добилась восстановления в Большом театре, однако не работала ни одного дня. Балерина постоянно находилась в отпуске без сохранения содержания.

«Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство — Пенсионный фонд России», — говорится в сообщении.

В ГАБТ также добавили, что для оформления пенсии Волочковой необходимо собрать все необходимые документы и предоставить их в Пенсионный фонд РФ.

Волочкова работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003 году руководство ГАБТ не продлило контракт с Волочковой, мотивируя данное решение неудовлетворительной физической формой артистки.

Ранее Волочкова обвинила в мошенничестве бывшего мужа Игоря Вдовина. По ее словам, Вдовин взял у нее в долг крупную денежную сумму, которую так и не вернул. Позднее Вдовин опроверг данные обвинения, отметив, что не хочет вспоминать о бывшей супруге.