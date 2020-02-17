حصاد أخبار ليبيا في 17 كانون الثاني/يناير: ترامب يحذر أردوغان من عواقب التدخل في ليبيا والاعتصامات متواصلة أمام السفارة الليبية للإفراج عن الأسرى الرو

بينما ينشغل ترامب بتحذير أردوغان من التدخل في ليبيا، يدعو المجتمع الروسي الذي يمثله الصحفي كيريل فيشنسكي، والاستراتيجي السياسي في كييف فلاديسلاف روجيموف وشخصيات عامة أخرى، إلى إطلاق سراح الروس المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا

فيشينسكي يحث على ممارسة الضغط على حكومة الوفاق للإفراج عن علماء الاجتماع الروس

وصفت الصحفية كيريل فيشينسكي اختطاف علماء الاجتماع الروس المحتجزين في ليبيا بصورة غير قانونية مكسيم شوغالي وسامر حسن علي سويفان من قبل ما يسمى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بأنها "قصة فظيعة"، وذلك خلال اعتصام بالقرب من السفارة الليبية في موسكو، داعيا إلى الضغط على حكومة الوفاق الوطني الليبية للإفراج عن مواطني الاتحاد الروسي المحتجزين بشكل غير قانوني

وقال فيشينسكي لمراسل وكالة الأنباء الفيدرالية "نريد تحقيق الشيء الرئيسي- تحرير المواطنين الروس. علاوة على ذلك، نحن ندرك جيدا أنهم محتجزون هناك بشكل غير قانوني تماما دون تهمة، مضيفا أنها "قصة فظيعة تماما ويجب القيام بشيء ما".

وشدد فيشينسكي أنه "لفت أقصى قدر من الاهتمام هو إحدى الطرق للضغط على ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي وإطلاق سراح علماء الاجتماع الروس، بالإضافة إلى ذلك، أشار فيشنسكي إلى أنه لا يعرف إلى متى ستستمر الاعتصامات أمام السفارة

لافروف: مؤتمر برلين بشأن ليبيا لم يؤثر على الوضع في البلاد

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة "ستامبا" الإيطالية قائلا أن "الوضع في ليبيا بعد مؤتمر برلين لم يتغير بشكل كبير، فمن المستحيل حل الخلافات بين أطراف النزاع في إطار اجتماع واحد، لكن هناك تغييرات إيجابية"

وأكد لافروف أن "لا ينبغي القول إن الأوضاع في ليبيا تخرج عن السيطرة بعد مؤتمر برلين، بل يصح القول إنه لم تطرأ تغييرات جوهرية على الوضع".

وبحسب وزير الخارجية الروسي فإن "هذا ليس مفاجئا، لأن التناقضات بين أطراف النزاع الليبي قد قطعت شوطا طويلا بحيث أصبح من المستحيل حلها في إطار اجتماع واحد"

وأضاف لافروف "في الوقت الحالي، تتمثل المهمة الرئيسية للمجتمع الدولي في "تأمين اتفاق واضح لليبيين مع أحكام الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين".

وعلى الرغم من ذلك فقد أشار وزير الخارجية الروسي إلى بعض التقدم بعد المؤتمر

وذكر لافروف أن "اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" بدأت عملها، وبدأت الاستعدادات العملية لإطلاق آلية منتدى الحوار السياسي، ويجري إعداد مشاورات بين الليبيين حول القضايا الاقتصادية".

ترامب يحذر أردوغان من عواقب التدخل في ليبيا

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قال إن استمرار التدخل في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع

وأجرى ترامب وأردوغان المحادثة الهاتفية يوم السبت 15 فبراير/شباط

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض "أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن التدخل الخارجي المستمر في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع".

بيسكوف: بوتين لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لم يصدر أي أوامر بإرسال قوات روسية إلى ليبيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان فلاديمير بوتين قد أرسل قوات إلى ليبيا ووافق على القيام بعمليات على أراضي هذه الدولة، أجاب بيسكوف إنه لا توجد قرارات مماثلة من قبل رئيس الدولة الروسية

وقال بيسكوف "إن فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا، لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد".

وناقش فلاديمير بوتين سابقا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في ليبيا وقضايا العلاقات الثنائية، وأكد الطرفان على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، وكذلك تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارا بأن التدخل العسكري في النزاع الليبي غير مقبول. مؤكدة على ضرورة احترام سيادة البلد