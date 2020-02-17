Украинцев с симптомами простуды не будут эвакуировать из Китая

Киев, 17 февраля. Украинцы с симптомами ОРВИ не будут допущены в самолет для эвакуации из Китая на родину. Как сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, самолет вылетит в КНР 18 февраля.

Украина готовится к приему рейса из китайского города Ухань. Пассажирский самолет вылетит во вторник, 18 февраля. Вернуться на Украину борт должен в четверг или пятницу. Всем эвакуированным придется заранее подписать согласие на временную изоляцию.

«Все украинцы, которые выразили желание, будут эвакуированы. В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран», — уточнил Ляшко.

По словам замминистра, люди с симптомами ОРВИ не будут допущены на борт самолета. В аэропорту эвакуированных будут встречать бригады скорой помощи, «укомплектованные средствами индивидуальной защиты».

Вернувшиеся из Китая украинцы и иностранцы на протяжении 14 дней будут находиться на обсервации на Украине, однако в случае необходимости срок пребывания может увеличиться. По словам Ляшко, сейчас определено два обсерватора, один из которых — резервный. Данные о том, где они находятся, не распространяют, чтобы избежать паники среди местного населения.

Отметим, в понедельник китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо сообщили, что источником распространения смертельного коронавируса COVID-2019 стала научная лаборатория в Ухани. Они опровергают позицию властей КНР, которые ранее уточнили, что заражение коронавирусом произошло на городском рынке. По мнению биологов, в учреждении проводились опыты над животными.

По данным на понедельник, число зараженных коронавирусом в Китае составило 70 635 случаев заболевания. За сутки прирост составил 2051 случай (3%). В тяжелом состоянии находятся только 11 272 человека. Погибли 1772 человека. Из них 1 696 скончались в провинции Хубэй, передавала «Газета.ру».

Как передавал RT, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что за пределами Китая число зараженных новым типом коронавируса достигло 694 человека из 25 стран. За пределами Китая скончались три человека.