Протоиерей Смирнов рассмешил Скабееву сравнением брака с покупкой автомобиля

Москва, 17 февраля. Протоиерей Смирнов рассмешил телеведущую Ольгу Скабееву, сравнив заключение брака с покупкой автомобиля.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» священнослужитель заявил о своем крайне негативном отношении к гражданскому браку. Клирик обратил внимание, что даже покупка автомобиля регистрируется в обязательном порядке.

«Когда же мужчина получает квартиру, то также очень быстро ее регистрирует. Почему же брак считается чем-то третьестепенным?» — отметил Смирнов.

Такое сравнение очень рассмешило Скабееву.

«Ну вы сравнили», — ответила она.

Ранее протоиерей Смирнов назвал женщин, живущих с мужчинами вне законного брака, «бесплатными проститутками». Позже он заявил, что использовал резкое высказывание, чтобы привлечь внимание к проблеме, при этом осуждает не женщин, а «исключительно грех» и мужчин.

В РПЦ признали, что слова Смирнова были «излишне острыми», хотя священнослужитель не был намерен оскорбить кого-либо и руководствовался «благими намерениями».

На высказывание протоиерея также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат написала на своей странице в Facebook, можно ли «мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать», обратившись к главе синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде, передавало Федеральное агентство новостей.