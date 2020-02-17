حصاد أخبار سوريا في 17 فبراير/ شباط: رفض الناتو دعم عملية عسكرية  تركيا في إدلب ،عودة تشغيل مطار حلب الدولي

سوريا ، 17 فبراير. لن يقدم الناتو مساعدة عسكرية لتركيا في حال عملية عسكرية في محافظة إدلب. استأنف مطار حلب الدولي عملياته.

لن يدعم الناتو عملية عسكرية تركية في محافظة إدلب

لن يقدم الناتو مساعدة عسكرية لتركيا في حال عملية عسكرية في محافظة إدلب. افاد ذلك المصدر في البعثة الدبلوماسية لأحد من أعضاء التحالف في بروكسل.

ووفقا له ، لن يتخذ الناتو مثل هذه الخطوات رغم حتف اجناد تركيا في سوريا.

وقال الدبلوماسي "حدث هذا خلال عملية عسكرية أحادية الجانب على أراض أجنبية ولقد هذا تجاوز تفسير المادة الخامسة".

وأشار إلى أن أنقرة تدرك هذا جيدًا ولا تحاول "بدء مشاورات في الناتو حول هذا الموضوع".

واضاف "ليس كل دول الناتو الأوروبية تشترك في أهداف تركيا في سوريا <...>. في الاجتماع الأخير لوزراء دفاع الناتو لم تثر قضية الدعم العسكري ".

استأنف مطار حلب الدولي عملياته

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، اليوم الاثنين، استئناف تشغيل مطار حلب الدولي.

من المخطط أن تتم أول رحلة إلى دمشق يوم الأربعاء. نشرت المنشورة المقابلة على الصفحة الفيسبوك.

اخبرت الوزارة "وزير النقل علي حمود يعلن عودة تشغيل مطار حلب الدولي ، والأربعاء القادم أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب ، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ، ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة".

توقف المطار عن العمل في عام 2013 بسبب الحرب. بعد سنوات عديدة ، تم استأنف عملياته بفضل عمليات ناجحة للجيش السوري. يوم الأحد الماضي ، تمكن الجيش من بسط سيطرته الكاملة على جميع البلدات والقرى بالقرب من مدينة حلب.

لجيش العربي السوري تسقط طائرة مسيرة في محيط مصفاة حمص

اعلنت قناة تلفزيونية "الاخبارية" - وحدات من الجيش العربي السوري تسقط طائرة مسيرة في محيط مصفاة حمص

يحاول المسلحون ان يضربوا على مواقع ذات أهمية استراتيجية في محافظة حمص ، بما في ذلك ضربات على مصافي النفط.

أعلن لافروف عن التفاهم بين عسكريين الروسي والتركي حول الوضع في إدلب

اعلن وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف بعد مؤتمر ميونيخ الأمني - يتفاعل عسكريون الروسي والتركي دائما حول الوضع في محافظة إدلب السورية.

حسب قوله ، يراقب الجيش الروسي والتركي عن كثب الوضع في محافظة إدلب.

وقال لافروف "إنهم ، كما سمعنا من جنودنا والتركي الان بينهم فهم كامل".

وأعرب الوزير عن أمله في أن يتمكن العسكريون من اقتراح تدابير لحل النزاع.

اضاف وزير الخارجية - آمل أن يتمكنوا من تقديم القرارات التي ستقلل من التوتر. وسيتم التركيز على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا.