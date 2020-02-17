Евросоюз расширил санкционный список по Сирии

Брюссель, 17 февраля. Совет Евросоюза внес восемь человек и две компании в список субъектов, попадающих под санкции против законного правительства Сирии. Имена и национальная принадлежность лиц не сообщается.

«Сегодня Совет ЕС добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции», – цитирует «Российская газета» заявление Совета ЕС.

Отмечается, что деятельность данных предпринимателей и компаний «принесла пользу» президенту Сирии Башар Асаду. Таким образом, на сегодняшний день санционный список ЕС по Сирии включает в себя 277 человека и 71 предприятие.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что отдельные государства пытаются защитить террористов, действующих на территории республики. По его словам, враждебные для народа Сирии государства прикрывают боевиков, которые используют мирных жителей в качестве «живых щитов».