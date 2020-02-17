Samsung будет предустанавливать российское ПО на свои гаджеты

Сеул, 17 февраля. Южнокорейская корпорация Samsung будет и дальше работать в России, несмотря на требование законодательства РФ о предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

«Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Напомним, в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу технику, в том числе смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. Первыми под действие закона попадут смартфоны. На них российское программное обеспечение будет установлено с 1 июля 2020 года.

Список гаджетов, на которые нужно будет устанавливать отечественный софт, а также обязательные приложения будет сформирован правительством. Кабмин также определит и порядок их установки.

Данное нововведение поможет избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ, а также сократит злоупотребления со стороны иностранных компаний.