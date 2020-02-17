Машина с беременными женщинами перевернулась на трассе в Башкирии

Уфа, 17 февраля. Санитарный автомобиль УАЗ с беременными женщинами в салоне перевернулся в Башкирии. Автомобиль скорой помощи вез трех женщин на обследование в больницу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на на 49 км трассы Кропачево-Месягутово-Ачит. По предварительной информации, 26-летний водитель санитарного автомобиля не справился с управлением.

В результате ДТП никто не пострадал. Беременным женщинам чудом удалось избежать травм. Незначительные повреждения получил автомобиль. На место аварии оперативно отправили еще одну машину скорой помощи. Однако участники происшествия успели уехать в больницу на попутной машине.