В Кронштадте начались съемки фильма Тимура Бекмамбетова о летчике Девятаеве. ФАН-ТВ

Десятки военнопленных перед надзирателями. Собаки и колючая проволока по периметру. В Кронштадте в форту «Великий князь Константин» воссоздали атмосферу немецкого концлагеря острова «Узедом». Здесь снимают сцены фильма, который по заветам режиссеров должен стать новым отечественным блокбастером. Это история о советском летчике, герое Великой Отечественной войны Михаиле Девятаеве.

«Жутковато на самом деле ощущать вот эту всю атмосферу. Страшно, но история интересная, на самом деле, уникальная история, это единственный случай в Великой Отечественной войне, когда узники угоняют самолет», — рассказывает Александр Павозков, актер.

75 лет назад 8 февраля 1945 года десять советских военнопленных во главе с летчиком-истребителем Михаилом Девятаевым совершают побег из немецкого концлагеря.

Они угоняют бомбардировщик с радиоаппаратурой, которую немцы использовали при испытании баллистических ракет. Главную роль героя Советского Союза исполняет знаменитый российский актер Павел Прилучный.

«История, действительно, заслуживает уважения и заслуживает того, чтобы ее воплотили на экране. И для меня большая честь сыграть народного героя», — поделился Павел Прилучный, актер.

Актеры отмечают, что вживаться в роли военнопленных помогает погода. Холод не приходится играть. Условия, приближенные к реальным, отметил и сын Михаила Девятаева, Игорь Мишин. Он — один из продюсеров и консультант фильма.

«Я был на этом месте в октябре месяце, когда только выбиралась площадка для фильма. И то, что я увидел сегодня, достаточно убедительно выглядит, даже принимая условность любого фильма. Все главные эпизоды жизни отца во время войны, то, что касается его побега, они отражены так, как и было», — говорит Игорь Мишин, сын Михаила Девятаева.

Особенность будущей картины — полнометражный фильм снимают и в горизонтальном, и в вертикальном формате. Смотреть кино можно будет на экране смартфона, при этом его не переворачивая.

«Сегодня мы можем и должны снимать вертикальные фильмы, просто потому что люди столько много времени, часы проводят, глядя на экраны своих мобильных устройств. И я считаю, что то, что они видят, было осмысленно, было художественно», — сказал Тимур Бекмамбетов, режиссер фильма.

Бюджет картины составляет больше шестисот миллионов рублей. Точек для съемок планируется несколько: в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Казани.

На экраны кинотеатров фильм должен выйти через год. Ну а сегодня в первый день съемок после первой удачно отснятой сцены продюсеры и режиссеры разбивают на счастье тарелку со своими автографами.