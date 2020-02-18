Сирия, 18 февраля. Братская могила жертв «Джебхат ан-Нусры»1*** была найдена в Восточной Гуте. «Джейш Магавир ат-Таура» атаковала позиции союзников САА в районе Ат-Танфа. Турецкие медиапорталы публиковали сообщения о самороспуске «Тахрир аш-Шам», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили могилу жертв «Джебхат ан-Нусры» в Восточной Гуте; освободили ряд населенных пунктов в западной части Алеппо; обнаружили цех по производству снарядов боевиков в Маарет ан-Нумане; сбили дрон радикалов в окрестностях Хомса; подверглись нападению неизвестных на севере Даръа

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за две вылазки в зонах контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

«Джейш Магавир ат-Таура»: атаковала позиции проасадовских бойцов в районе Ат-Танфа на юге Хомса.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденной информации, готовится к самороспуску.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли турецкий пост наблюдения у населенного пункта Шейх Акиль к северо-западу от Алеппо; заявляли о предотвращении взрыва в Аль-Бусейре на юго-востоке Дейр-эз-Зора; понесли потери при попытке атаки на позиции союзников Турции северо-западнее Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: вели огонь по укрепрайонам курдских боевиков в районе городов Тель-Рифат и Манбидж в Алеппо; приступили к размещению двух новых КПП в Идлибе.

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжили обследовать район Восточной Гуты к северо-востоку от Дамаска. Согласно данным военного источника в сети Telegram (rybar), зачистка местности в поселении Аль-Аб привела к выявлению братской могилы, в которой были погребены порядка 70 человек. Удалось выяснить, что в числе захороненных здесь гражданских лиц находится сирийская активистка по имени Разан Зейтуна, которая попала в плен к джихадистам террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в 2013 году. Отмечается, что девушку казнили выстрелом в голову. В организации ее похищения подозревается один из высокопоставленных лидеров группировки по имени Абу Тураб аль-Урдуни.

Провинция Алеппо

Накануне в провинции активизировались взаимные обстрелы между курдскими боевиками и поддерживаемыми Турцией формированиями. В первой половине дня поступала информация об обстреле турецкого поста наблюдения у деревни Шейх Акиль членами Отрядов народной самообороны (YPG). Telegram-канал (rybar) заявлял о ранении нескольких военных ВС Турции. Это спровоцировало вооруженные стычки в районе Тель-Рифата и города Кабашин, в результате которых курдские боевики понесли потери в живой силе. Кроме того, сообщалось о столкновениях к западу от Манбиджа, неподалеку от населенных пунктов Дандания, Ум-Адаса, Фарат, Ум-Джалуд, Ассалия и Саяда.

Между тем правительственные войска продолжили продвигаться на западе Алеппо, зачищая от исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам» все новые территории. Так, по информации военного источника в Telegram (NovostiDamask), Сирийская арабская армия (САА) взяла под свой контроль населенные пункты Анджара, Басратун, Хавар, Касимия, Шейх Акиль, Саллум, Маари, Хур, Салус и Бала, а также заняла высоту Кабтан.

Вечером инженерные подразделения САА приступили к обследованию освобожденных районов на окраинах Алеппо. В результате удалось обнаружить укрепления и командные пункты радикалов, многие из которых находились в жилых домах.

Провинция Хомс

Вспыхнули столкновения на границах так называемой зоны безопасности США в южной части Хомса. Новостной портал Deir-ez-Zor 24 сообщает о том, что боевики группировки «Джейш Магавир ат-Таура», финансируемой США, предприняли попытку нападения на позиции союзников Сирийской арабской армии (САА). Проправительственные отряды отразили атаку, понеся при этом потери в живой силе. В результате ответных действий проасадовских бойцов был нейтрализован как минимум один из боевиков проамериканского формирования.

Напомним, Вашингтон незаконно оккупировал территорию на границе с Иорданией и Ираком, заявив о намерении вести борьбу с «Исламским государством». Однако вместо этого на американской базе «Ат-Танф» проходят тренировки боевиков исламистских бандгрупп, в том числе джихадистов ИГ1.

Второй день подряд неизвестные радикалы попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, задействовав ударные дроны. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (NovostiDamask), БПЛА был уничтожен сирийскими военными.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за два нападения на курдских боевиков, произошедших за последние несколько дней. Twitter-канал (TRACterrorism) со ссылкой на медиапорталы ИГ сообщал о том, что джихадисты подорвали один из военных штабов Рабочей партии Курдистана (РПК) в населенном пункте Аль-Хаваидж, а также уничтожили военный автомобиль РПК в городе Ат-Таяна.

Сирийская арабская армия (САА) провела обыски в населенном пункте Маарет, находящемся поблизости от зоны контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным военного источника в сети Twitter (deirezzor24), несколько подозреваемых в сотрудничестве с ИГ лиц были арестованы. Тем не мене во второй половине дня в деревне Ат-Табия недалеко оттуда неизвестными был застрелен сирийский солдат. Предполагалось, что преступник проник со стороны оккупированных курдскими боевиками территорий.

Между тем курдский Twitter-канал (RojavaNetwork) заявлял о том, что в городе Аль-Бусейра удалось предотвратить взрыв. Как утверждалось, был обезврежен пояс смертника. Никаких подробностей о случившемся до сих не поступало.

Провинция Даръа

Накануне в провинции атаке вновь подвергся один из военных объектов Сирийской арабской армии (САА). Вылазка неизвестных произошла в окрестностях города Ас-Санамейн на севере региона. Во время налета радикалы заложили СВУ, подрыв которого привел к ранению нескольких военнослужащих правительственных сил и повреждению здания опорного пункта. Ни одно из антиправительственных формирований не заявляло о своей причастности к вылазке.

Провинция Идлиб

В городе Маарет ан-Нуман, освобожденном в конце января, был обнаружен цех по производству самодельных снарядов. Согласно информации информагентства РИА Новости, на заводе находился порох, ввезенный из западных стран.

Турецкие медиапорталы публиковали неподтвержденные сообщения о намерении террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» объявить о самороспуске. Никакой более подробной информации до сих пор не поступало.

Во второй половине дня появились сообщения о прибытии в регион очередного турецкого конвоя с военной техникой, которая будет задействована в строительстве новых постов наблюдения. Telegram-канал (almohrarmedia2) передавал, что турки приступили к возведению КПП на подступах к населенным пунктам Нахлая и Аль-Бардукали.

Работу в зонах оккупации исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжили вести сирийские ВВС. Медиапортал Step News Agency сообщал о вылетах ВВС САР в окрестностях населенных пунктов Ар-Рами, Маарет ан-Наасан и Бисенкул. Вечером к линии фронта были направлены дополнительные подразделения САА.

Военный источник в Telegram (rybar) сообщал об начале работы нового гумкоридора для эвакуации гражданских лиц поблизости от населенного пункта Маджирис. Отмечалось, что содействие в его открытии оказал российский Центр по примирению враждующих сторон.

1 Организация запрещена на территории РФ.