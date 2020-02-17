Прилепин похвалил за смелость немецкого писателя, поблагодарившего СССР за освобождение

Москва, 17 февраля. Писатель Захар Прилепин ответил на письмо своего коллеги из Германии Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.

Прилепин поблагодарил Фихтенберга за гражданскую позицию, которая в современных условиях равносильна смелости.

«Чтобы сказать русским, что их вклад в победу в самой страшной войне за историю человечества — определяющий, надо иметь гражданскую смелость», — отметил писатель, передает RT.

Он также сравнил искажение итогов Второй мировой войны с известными псевдонаучными фактами.

«Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли люди, утверждавшие, что владеть рабами — это плохо, что земля не стоит на китах, что земля все-таки вертится, ну и так далее», — считает Прилепин.

По его словам, настало время сплотиться в борьбе с переписыванием истории.

«Люди, которые лгут, — они будут продолжать лгать, и отвечать им придется не раз и не два, и не три. Это придется делать постоянно, потому что, если мы не будем этого делать, тьма вновь почувствует, что она в силе», — уверен литератор.

Кроме того, Прилепин процитировал слова Фихтенберга про немцев во время Гитлера, многие из которых «были ослеплены», проведя параллель с сегодняшним днем.

«Вы ведь говорили о наших днях, Вольф. Вы понимаете это?» — заключил писатель.

Ранее писатель из ФРГ Вольф фон Фихтенберг написал письмо, в котором поблагодарил народы СССР «за освобождение от монстра Гитлера», передавало Федеральное агентство новостей.