Министр экономики Украины назвал сумму, которая сократит технологическое отставание

Киев, 18 февраля. Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что потребуется 100 млрд долларов инвестиций в течение 50 лет, чтобы сократить колоссальное технологическое отставание страны.

«Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте — 17%, все остальное это сырье. <...> В перерабатывающей промышленности — 3% высоких технологий. Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир», — цитирует словам министра «Экономическая правда».

Политик уточнил, что только для того, чтобы догнать соседей — Белоруссию или Словакию — по степени износа основных фондов в экономике, Украине потребуется 100 млрд долларов инвестиций в течение 50 лет.

Милованов подчеркнул, что Украина «проела» ту промышленность, которая оставалась в стране с 1990-х годов.

Отметим, неделей ранее депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность. Как передавал RT, Парламентарий призвал создать Министерство промышленности «и ее восстанавливать» и выразил недоумение тем фактом, что подобного ведомства нет «в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза, сопоставимой с Францией по уровню ВВП».

В начале года бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал структуру украинского экспорта, передавала «Газета.ру». Он назвал свою страну «сырьевым придатком» и призвал «заняться кетчупом, печеньем и колбасой». Когда другие страны развиваются, Украина деградирует, говорит политик.