Киев, 17 февраля. Украина «проела» свою промышленность, которая досталась в наследство от СССР, поэтому украинская экономика нуждается в многомиллиардных инвестициях. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«С 90-х та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было, деньги выводились из Украины», — пояснил министр.

Он также добавил, что основной статьей украинского экспорта является сырье, а зарубежные поставки высокотехнологичных товаров и услуг составляют лишь 17%.

Милованов подчеркнул, что Украина колоссально отстает в технологическом развитии, чтобы преодолеть это отставание, потребуются инвестиции в размере 100 миллиардов в течение 50 лет. Министр также сравнил степень износа основных производственных фондов Украины с некоторыми соседними странами.

«У соседей: Словакия — 35%, Белоруссия — 38%, Молдавия — 42%. Украина — 62%. Чтобы нам догнать Белоруссию или Словакию, нам нужно 100 миллиардов долларов инвестиций в течение 50 лет», — добавил Милованов.

Ранее стало известно, что украинские предприятия осуществляют поставки продукции военного назначения для Минобороны РФ, нарушая запрет, который был установлен властями Украины в 2014 году. Многие эксперты отмечают, что Киев вынужден экспортировать военную продукция в Россию, так как предприятия ВПК не выживут без российских заказов.