Омбудсмен Саратовской области связала любовь к Кобейну с депрессией

Москва, 17 февраля. Интерес подростков к творчеству культовой американской группы Nirvana может быть одним из признаков депрессии. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе детского омбудсмена в Саратовской области Татьяны Загородней.

«Повышенный интерес к песням и личности лидера группы Nirvana Курта Кобейна — признак депрессивно-околосуицидальных настроений, как правило, уже значительно выраженных», — отметила омбудсмен.

Она также подчеркнула, что определенная часть саратовской молодежи проявляет нездоровый интерес к «маньяческим пабликам» в Сети.

«Подписка на подобные сообщества вкупе с околокриминальными, асоциальными, депрессивными и тому подобными пабликами — маркер серьезного психологического неблагополучия подростка», — говорится в докладе.

Согласно наблюдениям омбудсмена, широко распространенным увлечением подростков-мальчиков в Саратовской области являются компьютерные игры. Она подчеркнула, что «геймерство» само по себе не говорит об асоциальных наклонностях, но чрезмерное увлечение может привести к плачевным последствиям, передают РИА Новости.

«То же относится к увлечению аниме, в первую очередь, кровавому и имеющему гомосексуальный подтекст», — указано в документе.

Она отметила, что тревожным признаком, сигнализирующим об отклонениях в поведении молодых людей, является окрашивание волос в нетрадиционные цвета — голубой, розовый, фиолетовый. По ее словам, большинство подростков в регионе абсолютно не интересуются вопросами религии и политики.