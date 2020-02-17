Сирия, 17 февраля. САА при поддержке Центра по примирению враждующих сторон открыла гумкоридор у населенного пункта Маджирис в Идлибе. В Хасаке возобновилось совместное патрулирование Турции и РФ. Инженерные части САА приступили к зачистке местности на окраинах Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили траншеи, командные пункты и укрепления исламистов на западных окраинах Алеппо; при поддержке ЦПВС РФ открыли гуманитарный коридор у населенного пункта Маджирис в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на подступах к городу Кафр-Набаль в Южном Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по расположениям курдских боевиков в северной части Ракки; возобновили совместное с РФ патрулирование северных районов САР.

Провинция Алеппо

Стало известно об открытии аэропорта в городе Алеппо. По словам министра транспорта Сирийской Арабской Республики (САР) Али Хамуда, первый рейс в Дамаск состоится в эту среду 19 февраля. Кроме того, поступила информация о возобновлении движения на участке шоссе 214, пролегающего через Алеппо и аэродром Менаг. Напомним, это стало возможным благодаря тому, что накануне административный центр и его окрестности полностью перешли под контроль правительственных сил впервые с 2012 года.

Тем временем части Сирийской арабской армии (САА) приступили к зачистке местности на западных окраинах города от следов военного присутствия «Джебхат ан-Нусры»1*** и связанных с ней бандгрупп. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что в ходе обследования района Дахра-Абд-Рабу севернее Лерамуна были обнаружены траншеи, укрепления и штаб-квартиры террористов. Отмечается, что базировавшиеся тут исламисты не раз вели огонь по мирным кварталам Алеппо. При этом многие военные объекты боевиков размещены прямо в жилых домах. Предполагается, что их владельцев вынудили отказаться от прав на жилье.

Провинция Идлиб

Между тем военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что сирийские военные при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон открыли гуманитарный коридор в районе населенного пункта Маджирис западнее Серакиба. Через КПП будет осуществляться вывод гражданского населения из оккупированных исламистами незаконных бандгрупп районов. Напомним, накануне стало известно, что в ближайшем будущем также будет открыт пункт-пропуска для эвакуации жителей у города Мизнас в Алеппо.

Возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков подконтрольных «Джебхат ан-Нусре» формирований в южной части Идлиба. Как передает Twitter-канал (HalabTodayTV), перестрелки наблюдаются в районе города Кафр-Набаль. Сведений о потерях сторон в живой силе или технике пока не поступало.

Провинция Ракка

Информационное агентство Step News Agency сообщает о том, что после передислокации к Айн-Иссе дополнительных подразделений из Турции на линии разграничения сил с курдскими боевиками возобновились взаимные обстрелы. О результатах вооруженного противостояния пока ничего неизвестно.

Между тем поступила уточненная информация о последствиях взрыва заминированного автомобиля в городе Тель-Абьяд у северной границы САР. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzore), детонация транспортного средства привела к ранению шести человек, в том числе женщин и детей. Пострадавшие были доставлены в Турцию. В организации взрыва подозреваются курдские боевики, действующие подпольно.

Провинция Хасака

Telegram-канал (rybar) сообщает о том, что на севере провинции возобновилось совместное патрулирование ВС Турции и российской военной полиции. Объединенные отряды двигались по маршруту Рас аль-Айн — Ад-Дербасия. Известно, что в обследовании территории были задействованы по четыре единицы военной техники с обеих сторон. Напомним, это первый совместный обход приграничных районов с 3 февраля, когда турецкие подразделения отказались от мониторинга обстановки на севере САР вместе с РФ, не прибыв к месту сбора.

1 Организация запрещена на территории РФ.