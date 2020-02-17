Анкара хочет остановить успешное наступление сирийской армии в Идлибе путем переговоров

Турция при помощи дипломатических проволочек пытается остановить успешное наступление сирийской армии на террористов в Идлибе. Подробнее – в материале Федерального агентства новостей(ФАН).

Представители России и Турции провели 17 февраля новую встречу для переговоров по судьбе сирийского Идлиба. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Турции, российско-турецкие консультации в Москве по Идлибу продолжатся завтра – 18 февраля, поскольку заключительного соглашения подписать не удалось.

Согласно имеющимся данным, в ходе сегодняшних переговоров Турция обсуждала с Россией способы полной имплементации сочинских договоренностей, однако в своей искаженной интерпретации.

Сообщается, что вместо уже достигнутых тогда соглашений, Анкара просто пыталась продвинуть идею о необходимости немедленного введения режима прекращения боевых действий в Большом Идлибе, а также срочном отводе подразделений Сирийской арабской армии (САА) на «линию Сочи». Представители России отказались от такого разрушительного плана.

Необходимость решительных действий в Идлибе

Правительственные войска Сирии были вынуждены возобновить военную операцию «Заря в Идлибе» сразу по двум фронтам в начале января 2020 года. Причиной этому послужили многочисленные и буквально регулярные обстрелы боевиками входящих в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», которую возглавляют выходцы из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. Для обеспечения безопасности населения и стабильности в регионе, сирийская армия приступила к наступлению сразу на двух фронтах – непосредственно на юге провинции Идлиб, и со стороны города Алеппо.

Стоит заметить, что Турция активно выступает против проведения военной операции Сирийской арабской армии в Идлибе. Помимо дипломатического и информационного давления, Анкара активно помогает местным боевикам, которые фактически и так являются марионетками турецких властей.

Не желая выполнять свои обязательства в рамках сочинских соглашений, Турция превратила Идлиба в настоящий рассадник радикальных исламистов, поощряя и финансируя их деятельность. Очевидно, что такая ситуация неприемлема ни для Сирии, ни для России, стремящихся обеспечить ликвидацию террористической угрозы на Ближнем Востоке.

Успехи сирийской армии в Идлибе

С момента возобновления операции «Заря в Идлибе» сирийские правительственные силы продвинулись достаточно глубоко в позиции боевиков, освободив более десятка различных населенных пунктов и несколько довольно крупных городов, включая стратегически важный Маарет ан-Нуман.

Главной победой САА последних недель можно считать взятие под полный контроль всех районов Алеппо, чего не было с 2012 года, когда этот город захватили боевики. Также, в рамках продолжения наступления, сообщалось об освобождении населенных пунктов Анджара, Хавар, Басратум и Касимия.

Продвижение сирийской армии идет довольно быстро, поскольку боевики имеют слабую оборону, а порой и вовсе предпочитают избегать боев, покидая занимаемые районы без сопротивления.

Дипломатический ход Турции

Поскольку Турция является одним из главных спонсоров боевиков в Идлибе, фактически Анкара имеет своеобразный контроль и влияние на северо-западе Сирии, и не желает его терять. На фоне хороших успехов сирийской армии Анкара пытается добиться сохранения хоть каких-то подручных сил боевиков в регионе, пытаясь выдать борьбу с террористами, как атаку на мирных жителей.

Федеральное агентство новостей обсудило позицию России и Сирии в рамках переговоров с Турцией по Идлибу с экспертом Российского института стратегических исследований Владимиром Фитиным.

Выстраивать переговоры необходимо должным образом, поскольку, как считает Фитин, террористов в Идлибе необходимо уничтожать и никаких сомнений в этом быть не может.

«Как можно оставлять террористов, как нарыв на теле суверенной страны? Естественно, нужно удалять эту опухоль», — уверен эксперт.

Позиция же Анкары в вопросе Идлиба, считает Фитин, неизменна, поскольку Турция пытается сохранить контроль над этим регионом в своих руках. Исходя из этого и звучат подобные предложения.

«Естественно, Турция хочет сохранить свое влияние в этом регионе, а также имеющиеся контролируемые группировки. Анкара хотела бы, чтобы они продолжали оставаться в Идлибе. Сейчас Турция хочет не только остановить успешное наступление, но и сделать все возможное, чтобы сирийская армия отошла на прошлые позиции. Это главная цель Анкары», — замечает Фитин.

Договороспособность Турции

Несмотря на довольно категоричную позицию по сирийскому Идлибу, эксперт Российского института стратегических исследований не исключает возможности успешных переговоров с Турцией по этому вопросу.

Тут следует заметить, что Россия и Турция уже имеют ряд положительных соглашений по ситуации в Сирии, также в рамках договоренностей проводится совместное патрулирование в районе сирийско-турецкой границы на севере страны.

«Необходимо отметить, что это уже не первое усиление напряжение ситуации в отношениях. Тем не менее, в последние годы как-то удавалось договариваться с турецкой стороной. Поэтому надежда остается, что и в этот раз получится прийти к соглашению, а не привести к крупномасштабным боевым действиям», — говорит собеседник ФАН.

Задачи Сирии в Идлибе

Поскольку правительство Сирии ведет боевые действия против террористов фактически на своей территории, никого спрашивать об этом Анкара не должна. Все ее действия вполне правомерны, считает эксперт.

«Главная задача Сирии полностью ликвидировать этот анклав террористов в регионе. И на своей территории она вправе вести любые боевые действия», — заключает Фитин.

1 Организация запрещена на территории РФ.