Межевич объяснил негативную риторику Лукашенко в адрес Москвы перед выборами в Белоруссии

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва и Минск продолжат диалог по поставкам энергоносителей, исходя из достигнутых на встрече в Сочи договоренностей между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. В этом нет ничего удивительного: несмотря на обещания последнего обеспечивать экономику своей страны заокеанской нефтью, президенту Белоруссии критически важно сохранить здоровые торговые отношения с Россией, заявил в интервью Федеральному агентству новостей президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и исполняющий обязанности руководителя Центра Белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

«Я бы не сказал, что контакты политического руководства Республики Беларусь носят постоянный и, более того, опасный характер для Российской Федерации, — убежден собеседник ФАН. — В конце концов, речь идет о независимом государстве, которое вольно вести консультации с кем угодно, включая США».

Коснувшись вопроса резких заявлений по нефтяным вопросам, которые Лукашенко в последнее время стал часто себе позволять в адрес России, эксперт назвал их «экономически необоснованными».

«Что же касается тона, с которым президент Белоруссии говорил все это, то здесь он допустил явный перебор, — считает ученый. — С союзниками так не разговаривают — кстати, сам факт союза не отрицается президентом Лукашенко. Но почему это происходит? Дело в том, что на наших глазах выстраивается новая система взаимоотношений между двумя странами. И происходит это явно не в очень удачное время — в Республике Беларусь грядут выборы».

Выборы в любой стране — это испытание для власти, уверен эксперт. Поэтому всевозможные лихие заявления становятся частью предвыборной кампании.

«Боюсь, что реально всю критику Лукашенко в наш адрес надо делить даже не на 2, а где-то на 10. К тому же президент республики в известной степени импровизирует — его политическому стилю это свойственно», — считает Межевич.

Ученый посмеялся над распространяемыми некоторыми СМИ слухами о том, что на встрече между президентами России и Белоруссии имело место принуждение последнего к объединению двух стран в одно государственное образование.