Валерия раздразнила поклонников коротким платьем и тирадой про «совковое мышление»

Москва, 17 февраля. Певица Валерия стала объектом для критики в Сети после нелестных высказываний об СССР. Так артистка пыталась оправдать свой снимок в откровенном платье.
Поп-исполнительница на своей странице в Instagram выложила фото в странном платье-водолазке. Наряд необычен тем, что скрывает руки до запястий, при этом у него очень короткий подол, оставляющий ноги обнаженными значительно выше колен, передает «Экономика сегодня».
Многие подписчики подвергли критике эпатажный образ артистки. Одна из поклонниц сравнила 51-летнюю Валерию с Машей Распутиной за стремление казаться моложе своего возраста.
«Для Валерии такой образ не подходит, а-ля Маша Распутина. Выглядит как взрослая тетя, молодится. Некрасиво», — заметила подписчица.
Друзья, немножечко поспамлю: столько фотографий, необычных образов на себя примерила, что рука так и тянется ими поделиться. Делаю это ещё до того, как получу обработанные кадры. Это фото совершенно "сырое", без малейшей ретуши. Главное, на чем хотелось бы сделать акцент--это совместная работа интернациональной команды (Грузия, Армения, Украина, Россия), которая в очередной раз доказывает, что творчество не имеет границ. Спасибо всем участникам этой съёмки. Работать с вами, ребята, было большим удовольствием.❤️ @look_cosmic_ photographer @sonnychibba video @alesya_visich photo @sonnychibba hair and make-up @mariachepchugova_mua @rollsroycemoscow @tatianafitz Одежда @alexanderarutyunov @likaforlika @_ketione_ Шубы @yuliadilua
Певица ответила тирадой про «совковое мышление», раздразнив фанатов и положив начало горячей дискуссии.
«Почему вы так реагируете на критику? Все время думала, что вы милая леди, а тут почитала… нет! Злобная тетка», «В той стране, которую вы пренебрежительно называете «совок» такого бардака как сейчас не было», — отреагировали поклонники в комментариях.
Другая часть фанатов встала на сторону певицы, похвалив ее за внешние данные и изысканный стиль.
«Валерия, вам ретушь совершенно не нужна. Внешность идеальная, от лица до фигуры», — написала одна из пользователей соцсети.