Валерия раздразнила поклонников коротким платьем и тирадой про «совковое мышление»

Москва, 17 февраля. Певица Валерия стала объектом для критики в Сети после нелестных высказываний об СССР. Так артистка пыталась оправдать свой снимок в откровенном платье.

Поп-исполнительница на своей странице в Instagram выложила фото в странном платье-водолазке. Наряд необычен тем, что скрывает руки до запястий, при этом у него очень короткий подол, оставляющий ноги обнаженными значительно выше колен, передает «Экономика сегодня».

Многие подписчики подвергли критике эпатажный образ артистки. Одна из поклонниц сравнила 51-летнюю Валерию с Машей Распутиной за стремление казаться моложе своего возраста.

«Для Валерии такой образ не подходит, а-ля Маша Распутина. Выглядит как взрослая тетя, молодится. Некрасиво», — заметила подписчица.

Певица ответила тирадой про «совковое мышление», раздразнив фанатов и положив начало горячей дискуссии.

«Почему вы так реагируете на критику? Все время думала, что вы милая леди, а тут почитала… нет! Злобная тетка», «В той стране, которую вы пренебрежительно называете «совок» такого бардака как сейчас не было», — отреагировали поклонники в комментариях.

Другая часть фанатов встала на сторону певицы, похвалив ее за внешние данные и изысканный стиль.