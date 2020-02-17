Сын Рудковской провел экскурсию по ее гардеробу

Москва, 17 февраля. Продюсер Яна Рудковская показала своим поклонникам содержимое своего гардероба. Экскурсию провел ее сын Саша.

Супруга Евгения Плющенко опубликовала в Instagram видео, на котором ее сын Саша исследует шкафы и комоды в огромной гардеробной, которая занимает две просторные комнаты в доме.

«Экскурсия по маминой гардеробной с Гном Гномычем! Всем интересно, кому же это достанется! Вот и я думаю, что срочно надо дочку! Мечты же иногда сбываются», — написала в комментарии под видео продюсер.

Юный Саша на видео изучает ювелирные украшения, осматривает сумки и стойки с обувью. Особенно ему понравились одни мамины духи. Рудковская объяснила, что они подходят и женщинам, и мужчинам. Позже, уже уходя из гардеробной, Саша попросил их ему подарить.

Особое место в комнате с вещами отведено под дизайнерские сумки, которых уже скопилось большое количество. Продюсер рассказала, что многие из сумок-сундуков ей подарили друзья. Сама же она предпочитает маленькие сумочки.

Отметим, в начале месяца появились слухи о беременности Рудковской. В Сети это стали обсуждать после того, как супруга Плющенко опубликовала фото в Instagram, на котором прикрывает живот подушкой.

Как сообщала «Газета.ру», вскоре Рудковская прокомментировала пересуды на своей странице в соцсети. По ее словам, «под подушкой ничего нет». Она также призвала поклонников «не раздувать из мухи слона».