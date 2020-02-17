Журналисты сравнили пенсии звезд и обычных россиян

Москва, 17 февраля. Российские актеры, певцы и деятели культуры активно раскрывают размер своих пенсионных выплат. Журналисты сравнили размеры пенсий звезд-пенсионеров со средней выплатой в РФ, который с 1 января 2020 года составляет чуть более 15 тысяч рублей.

Так, певец и композитор Юрий Лоза получает пенсию в размере 12 тысяч рублей. По словам ведущей ток-шоу «Давай поженимся» Розы Сябитовой, размер ее пенсии составляет 14 тысяч рублей.

Пенсии некоторых знаменитостей лишь ненамного превышают общероссийские показатели, однако не достигают суммы в размере 20 тысяч рублей. Так, телеведущая Регина Дубовицкая получает 16 тысяч рублей, а ежемесячный размер пенсионных выплат актрисы Елены Прокловой составляет 18 тысяч рублей. При этом Проклова утверждает, что данная сумма «не соответствует ее заслугам». Актер Андрей Ургант получает 17,5 тысячи рублей, отмечая, что размер его пенсии соответствует ежедневным расходам.

Размер пенсий некоторых артистов превышает общероссийские показатели. В частности, актер Михаил Боярский получает пенсию в размере 20 тысяч рублей. Евгений Петросян заявил, что получает чуть более 20 тысяч рублей, а телеведущая Елена Ханга озвучила сумму в размере 23 тысяч рублей, передает «Экономика Сегодня».

Эстрадный певец Лев Лещенко ежемесячно получает 30 тысяч рублей. Размер пенсии джазовой певицы Ирины Отиевой составляет 43 тысячи рублей, артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев получает 23 тысячи рублей, а также надбавку в размере 30 тысяч рублей за звание народного артиста России. Актер Станислав Садальский получает 50 тысяч рублей. Самая высокая пенсия у артиста Бориса Моисеева. Он получает 55 тысяч рублей.

При этом некоторые звезды предпочитают не раскрывать размер своих пенсий. Так, певица Лариса Долина заявила, что не знает размер своей пенсии, так как ее концертная деятельность является основным источником дохода.