Пригожин, Рудковская и Савичева поделились рецептами семейного счастья

Москва, 17 февраля. Певица Юлия Савичева и продюсеры Иосиф Пригожин и Яна Рудковская поделились рецептами семейного счастья, заметив, что компромисс и взаимоуважение являются одними из самых важных составляющих крепкого брака.

Пригожин в браке с певицей Валерией уже 16 лет. Пара поженилась в далеком 2004 году, однако до сих пор сохранила тепло и любовь. Как отметил продюсер, главное в отношениях — компромисс и дипломатия. С точки зрения Пригожина, это единственный способ сохранить семью.

«Нужно уступать друг другу, понимать, научиться извиняться, если ты не прав. Иногда я бываю не прав и извиняюсь, чтобы не идти на конфликт», — сказал Пригожин в разговоре с корреспондентом Nation News.

Продюсер Яна Рудковская, которая уже больше десяти лет состоит в браке с фигуристом Евгением Плющенко, также поделилась своим мнением по поводу секретов счастливого брака. По ее словам, «самое главное в отношениях — это взаимоуважение, любовь и верность».

«Любовь вспышками приходит, затем уходит, иногда разгорается, а семья и дети – это главное. Люди должны создавать союз для того, чтобы любовь проявлялась на каждом этапе их совместного проживания, истории. Очень жаль, что семьи распадаются, когда есть кризис», — заметила Рудковская.

Она также подчеркнула, что сохранить семью — это «большое искусство, которое зависит и от мужчины, и от женщины».

Певица Юлия Савичева, которая вышла замуж в 2014 году за музыканта Александра Аршинова, не стала давать советы влюбленным. По ее словам, «лучше просто пожелать любви и искренности в отношениях, и честности во всем».