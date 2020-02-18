Губернатор Клычков: Жителям Орловской области без разницы, какого цвета у меня партбилет



Наш сегодняшний собеседник — губернатор Орловской области Андрей Клычков. До назначения на этот пост он активно занимался политической деятельностью. Дважды избирался депутатом Московской городской думы от КПРФ. Орловскую область возглавляет с октября 2017 года.



На посту губернатора много внимания уделяет как повышению уровня жизни в сельских районах, так и появлению передовых производств на территории региона. При этом утверждает, что продолжает заниматься политической деятельностью, но главная «партия» для него сейчас — Орловская область.



— Андрей Евгеньевич, где проще, на ваш взгляд, работать: в оппозиции к власти или в самой власти? Помогает ли в управлении регионом ваш прошлый опыт политической деятельности?



— Я был не просто в оппозиции, я был депутатом Московской городской думы. И могу сказать, что работать законодателем гораздо проще, чем в исполнительной власти на посту губернатора. В первую очередь это связано с объемом ответственности и масштабом задач, которые перед тобой стоят.



Представительные органы выполняют свою важную функцию, представляя интересы избирателей. Тогда моей задачей было — донести эти интересы до исполнительной власти, чтобы это повлияло на принимаемые властью решения. Но сегодня у меня другой статус, другая ипостась моей политической деятельности. Подчеркну, она остается политической.



Сейчас при принятии решений я исхожу из интересов «партии» «Орловская область». По закону я просто не имею права отдавать предпочтение какой-то из политических партий на своем нынешнем посту. При этом остаюсь членом КПРФ.

