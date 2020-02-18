Губернатор Клычков: Жителям Орловской области без разницы, какого цвета у меня партбилет
Федеральное агентство новостей продолжает серию интервью с главами российских регионов. Наши корреспонденты общались с руководителями Владимирской, Ярославской, Вологодской областей, Республики Карелия.
Наш сегодняшний собеседник — губернатор Орловской области Андрей Клычков. До назначения на этот пост он активно занимался политической деятельностью. Дважды избирался депутатом Московской городской думы от КПРФ. Орловскую область возглавляет с октября 2017 года.
На посту губернатора много внимания уделяет как повышению уровня жизни в сельских районах, так и появлению передовых производств на территории региона. При этом утверждает, что продолжает заниматься политической деятельностью, но главная «партия» для него сейчас — Орловская область.
— Андрей Евгеньевич, где проще, на ваш взгляд, работать: в оппозиции к власти или в самой власти? Помогает ли в управлении регионом ваш прошлый опыт политической деятельности?
— Я был не просто в оппозиции, я был депутатом Московской городской думы. И могу сказать, что работать законодателем гораздо проще, чем в исполнительной власти на посту губернатора. В первую очередь это связано с объемом ответственности и масштабом задач, которые перед тобой стоят.
Представительные органы выполняют свою важную функцию, представляя интересы избирателей. Тогда моей задачей было — донести эти интересы до исполнительной власти, чтобы это повлияло на принимаемые властью решения. Но сегодня у меня другой статус, другая ипостась моей политической деятельности. Подчеркну, она остается политической.
Сейчас при принятии решений я исхожу из интересов «партии» «Орловская область». По закону я просто не имею права отдавать предпочтение какой-то из политических партий на своем нынешнем посту. При этом остаюсь членом КПРФ.
«Когда я решаю вопросы ремонта дорог, жителям без разницы, какого цвета у меня партбилет. На данном посту для меня главное — развитие вверенного мне региона».
Андрей Клычков
Губернатор Орловской области
Я понимаю, что оттого, как я справляюсь со своими обязанностями, люди в Орловской области и не только отчасти судят и о партии КПРФ в целом.
— Вы определили свою задачу на посту губернатора — сделать жизнь на селе достойной. Что-то уже получилось, какие возникают сложности?
— С одной стороны, сегодня объективная реальность в том, что люди, особенно молодые, стремятся уехать из села. Большая часть населения Орловской области живет в городах. Но, с другой стороны, мы имеем 24 сельских района, которые во многом формируют самобытность нашего региона. Эта немногочисленная группа населения обеспечивает выполнение задач и по аграрному комплексу. И эти люди сегодня требуют особого внимания, поскольку традиционно большая часть бюджетных средств направляется на поддержание городских территорий.
Мы за последнее время несколько изменили вектор направления как региональных, так и федеральных финансовых потоков, а также дополнительно привлеченных средств. Например, в рамках программы по развитию сельских территорий, только в 2019 году было потрачено полмиллиарда рублей на строительство дорог именно на селе.
Также за последние два года мы в два раза увеличили объем строительства жилья для селян. Это произошло, в том числе, благодаря тому, что мы сумели войти в некоторые федеральные программы. В результате, нам удалось выплатить субсидии и предоставить жилье молодым специалистам.
Я очень рад и считаю достижением руководства Орловской области, что нам удалось добиться разработки программы «Земский учитель» по аналогии с программой «Земский доктор».
«Это может стать основой для закрепления учителей на селе, молодых специалистов. А кто-то может даже вернуться в свои родные места из городов».
Андрей Клычков
Губернатор Орловской области
Сегодня мы видим активную позицию многих глав центральных районных больниц, учителей, директоров школ. Это приводит к тому, что молодые специалисты приходят на село.
Мы понимаем, что любая деревня или село не могут существовать, если не будет работы, если не будут создаваться новые рабочие места. Поэтому большой объем поддержки идет именно через реализацию инициатив по кредитованию, по финансированию наших аграрных предприятий. Буквально несколько часов назад мы собирали аграриев, обсуждали вопросы изменения структуры сева, увеличения объемов экспорта продукции. Для того, чтобы и добавленную стоимость формировать в регионе, и заработную плату повышать.
Кстати сказать, в области у нас на селе по итогам 2018 года зарплата на 2% была выше, чем в среднем по области. По 2019 году, я думаю, она составит более 30 тысяч рублей (пока нет окончательной статистики). А по 2018 году она перевалила за 27 тысяч рублей.
Растет господдержка сельхозпредприятий — более 2 млрд рублей направлено на эти цели. Кроме того у нас есть программы, направленные на создание крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативных хозяйств.
За прошлый год было создано более 20 фермерских хозяйств. Три потребительских кооператива. Это в дополнение к тому, что сегодня Орловская область одна из немногих, где облпотребкооперация в себя включает около 20 тысяч пайщиков. Более 90% из них — как раз жители сельских территорий. Именно предприятия создают базу для сохранения села.
Кроме того, большое значение мы придаем созданию достойной инфраструктуры на селе. Начиная с 2019 года, мы поставили задачу строительства спортивных комплексов на селе в райцентрах.
«Мы уже построили 13 объектов: это и открытые футбольные, волейбольные площадки, хоккейные корты. Некоторые из них оснащены раздевалками, душевыми. Результат заметен: все это востребовано молодежью».
Андрей Клычков
Губернатор Орловской области
Мы также благоустраиваем парки и скверы в сельской местности. Для меня и в этом вопросе не должно быть грани между городскими и сельскими жителями. Мы должны в равных пропорциях распределять средства в городе и на селе, исходя из численности населения и других объективных критериев. Нам помогает и то, что Орловская область относительно небольшая — порядка 25 тысяч квадратных километров, поэтому у нас нет совсем глухих и труднодоступных мест.
На этот год мы запланировали, что построим не менее 30 фельдшерско-акушерских пунктов. Задача непростая, но вполне реализуемая.
Также создаем условия в рамках реализации совместного контракта с Минкомсвязи по доступу к интернету на сельской территории — в дома культуры, в органы соцзащиты, в школы и библиотеки. Закупили мобильные маммографы и флюорографы, поскольку понимаем, что таким образом мы уменьшаем разницу в медицинском обслуживании между городом и селом.
— Можно ли сказать на примере Орловской области, что благодаря политике импортозамещения российское сельское хозяйство получило и продолжает получать импульсы для развития?
— Безусловно, помогает. Мы видим, что сегодня наш российский производитель замещает те ниши, которые были заполнены сельхозпродукцией из других стран: как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.
«В 2019 году мы ввели в строй 3 тепличных комплекса в разных районах области с объемом выращиваемой продукции — 5 тысяч тонн в год».
Андрей Клычков
Губернатор Орловской области
Более 800 единиц техники было приобретено для работы на местах, причем часть техники субсидируется Минпромторгом (это российская техника, произведенная на Россельмаше).
В целом мы можем говорить, что у нас профицит сельхозпродукции. Это касается зерновой группы: если в 2018 году мы вырастили 3 миллиона 200 тысяч тонн зерна, то 2019 год вышли на результат в 3 миллиона 700 тысяч тонн зерна высокого класса. Получается 5 тонн зерна на одного человека, проживающего в области. По этому показателю мы опережаем многие южные регионы с более плодородными почвами, чем у нас.
Сейчас мы обсуждаем перспективы развития молочного животноводства. В 2019 году запущен завод компании «Сыробогатов», который перерабатывает до 500 тонн молока в сутки. Чтобы полностью загрузить его мощности за счет орловских производителей, нам надо как минимум вдвое увеличить молочное стадо в регионе, и мы к этому движемся.
У нас активно идет работа по доведению к 2023 году поголовья свиней в областном сельском хозяйстве до 2 миллионов. Две компании — селекционно-генетический центр «Знаменский» и компания «Мираторг» — решают эту задачу.
«Наша продукция замещает импорт не только в количественном, но и в качественном отношении. Мы производим, как правило, более натуральные продукты по сравнению с теми, что привозят из-за границы».
Андрей Клычков
Губернатор Орловской области
— Стоит ли перед областью проблема миграции населения в Москву? Каким образом, на ваш взгляд, можно повысить привлекательность жизни в Орловской области для молодежи?
— Проблема, конечно, есть. С одной стороны, наш плюс, что мы находимся всего в 380 километрах от Москвы. Это дает близость рынков сбыта, проще организовывать кооперацию в Москве, порой перенимать столичный опыт. С другой стороны, мы понимаем, что эта близость порождает отток перспективных кадров. Основная причина на поверхности — разница в заработной плате.
Специалисты в сфере образования и медицины просто по факту переезда в Москву получают зарплату в 2, а то и в 3 раза больше, чем в городе и области. Чтобы переломить данную тенденцию, мы ставим задачу создания в области высокотехнологичных рабочих мест с более высокой заработной платой.
В планах — и создание нового кампуса, который представляет собой систему сквозного образования от школы до науки и производства. Здесь важна прикладная составляющая. На практике современные государственные корпорации и коммерческие структуры будут давать возможность реализовывать свой профессиональный потенциал на предприятиях, расположенных рядом с учебными заведениями.
Проект сейчас обсуждается, мы с Минобрнауки его дорабатываем, готовим около 8 тысяч новых мест в студенческих общежитиях. Все это должно способствовать повышению статуса Орловской области. Кстати, мало кто знает, что Орловская область по количеству студентов на душу населения в ЦФО уступает лишь Москве. На данный момент у нас учится порядка 50 тысяч студентов. Буквально на днях мы обсуждали, какие конкретные образовательные программы необходимо верстать под запросы инвесторов.
— Недавно в Орле установили памятник историческому деятелю Ивану Грозному, к которому не у всех однозначное отношение. А как вы относитесь к идее ваших соратников по КПРФ установить в Орле памятник Иосифу Сталину?
— Когда я только стал губернатором, один из первых вопросов ко мне был: «Какой новый памятник в Орловской области вы поставите?». Я ответил, что пришел не сносить и не ставить памятники. Это не моя главная задача. И когда мои партийные товарищи обращаются ко мне с просьбой помочь в установке памятника Сталину, я им отвечаю, что на данный момент я действую не в интересах партии, а в интересах жителей Орловской области. И моя личная позиция в данном случае не должна влиять на принятие решений.
Есть процедура, которая предусматривает установку памятников на муниципальной территории. Буквально на одном из последних партийных мероприятий я коллегам по партии сказал: «Есть процедуры: инициируйте, проходите все стадии согласований». Важно провести общественные слушания, чтобы жители в большинстве высказались за данный памятник. И только тогда его можно будет установить.
«Я считаю, что каждый руководитель должен пользоваться административным ресурсом только в рамках закона».
Андрей Клычков
Губернатор Орловской области
Если же каждый глава региона будет ставить памятники деятелям, которые ему чем-то импонируют, а его преемник будет их сносить, то сами понимаете… начнется, мягко говоря, чехарда.
Я категорически против сноса любых памятников. В любом случае, все должен решать народ. А свою личную позицию, когда мои товарищи по партии пройдут необходимые согласования, я выскажу.
Вторая часть интервью будет опубликована в ближайшее время.