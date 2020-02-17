Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Минюст проверяет «Открытый Петербург» Ходорковского на признаки иноагента после обращения ФАН

56
0 Оставить комментарий

Минюст проверяет «Открытый Петербург» Ходорковского на признаки иноагента после обращения ФАН

Москва, 17 февраля. Министерство юстиции России приняло решение провести проверку деятельности межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург» на предмет соответствия критериям иностранного агента после обращения Федерального агентства новостей.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель «Открытого Петербурга» Андрей Пивоваров. По его словам, комиссия Минюста под руководством заместителя начальника отдела прибудет к нему домой уже сегодня вечером.

Он также решил уточнить, что «Открытый Петербург» является «независимой» некоммерческой организацией, которая была учреждена в 2017 году и якобы «никакого иностранного финансирования» не получает.

«Ничего нового и смертельного, но весь день вынужден готовить кипу бумаг, чтобы доказать, что не верблюд», — пожаловался Пивоваров.

Стоит отметить, что запрос на проведение данной проверки в министерство юстиции был направлен ФАН. Основанием для проверки стал тот факт, что учредители данной НКО — Андрей Пивоваров и Анастасия Буракова — являются участниками организации «Открытая Россия» олигарха Михаила Ходорковского, признанной нежелательной на территории России.

Минюст проверяет «Открытый Петербург» Ходорковского на признаки иноагента после обращения ФАН

Кроме того, «Открытый Петербург» получает финансирование из иностранных источников, в частности, от самого Ходорковского, а учредители этой организации занимают или занимали руководящие посты в «Открытой России».

«В связи с тем, что лица, являющиеся учредителями и руководителями МОО «Открытый Петербург», прямо связаны с иностранными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, есть основания полагать, что МОО «Открытый Петербург» может соответствовать критериям, согласно которым данная НКО должна быть признана иностранным агентом», — говорится в тексте обращения.

ФАН также обращает внимание на то, что обе организации управляются одними и теми же лицами и осуществляют одинаковую общественно-политическую деятельность, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос о признании МОО «Открытый Петербург» структурным подразделением «Открытой России».

Новости партнеров

Новости партнеров