Сирия, 18 февраля. САА перебросила к линии фронта в Идлибе конвой с подкреплениями. ВВС западной коалиции во главе с США активизировали вылеты в восточных районах Дейр-эз-Зора. Союзники Турции ведут огонь по позициям курдских радикалов на северо-западе Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись артобстрелам боевиков на востоке Идлиба: перебросили к линии фронта в Идлибе конвой с подкреплениями.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: публикует неподтвержденные данные о потерях САА в западной части Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по укрепрайонам курдских боевиков в северо-западной части Ракки.

Международная коалиция: активизировала разведывательные вылеты в восточных районах Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Боевики вооруженной оппозиции публикуют неподтвержденные данные о потерях Сирийской арабской армии (САА) в западной части провинции. Так, связанный с боевиками Telegram-канал (AlwataniaTahrer) заявил о потерях в рядах САА и проасадовских военизированных формирований в районе населенного пункта Шейх-Акиль, о взятии которого стало известно еще в первой половине дня. Кроме того, интернет-портал Step News Agency утверждает, что правительственные войска лишились танка в результате ракетного обстрела исламистов террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» неподалеку от поселения Балянта. Однако пока эти данные нуждаются в проверке.

Напомним, САА ведет полномасштабное наступление в зоне «Большого Идлиба». За время операции, о начале которой стало известно в конце прошлого года, от джихадистов было зачищено большое количество населенных пунктов. Ранее сообщалось, что силам САР удалось освободить более 1500 квадратных километров территории в Идлибе и Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что в восточной части провинции были замечены самолеты возглавляемой США международной коалиции. Отмечается, что вылеты носят разведывательный характер. Как известно, территория за Евфратом находится в оккупации проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF), которые не уделяют должного внимания борьбе с подпольными ячейками «Исламского государства»1. Как известно, в некоторых населенных пунктах на юго-востоке САР террористы свободно передвигаются по населенным пунктам, взимая налоги с населения.

Провинция Идлиб

Боевики протурецких вооруженных группировок активизировали артобстрелы позиций Сирийской арабской армии (САА) в восточной части Идлиба. Как передает Telegram-канал (AlwataniaTahrer), исламисты открыли огонь по укрепрайонам правительственных подразделений в окрестностях населенного пункта Ан-Найраб.

Силы САР, в свою очередь, направили к линии разграничения сил с джихадистами конвой с подкреплениями, сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (Natsecjeff). Колонна САА проследовала к линии фронта из района города Серакиб. Ожидается, что в ближайшее время армия Башара Асада возобновит активные боевые действия на данном направлении в рамках операции «Идлибский рассвет». В числе прошлых побед сил САР в провинции числятся установление контроля над стратегической трассой М-5, освобождение ключевых городов Маарет ан-Нуман и Серакиб, а также ряда других населенных пунктов.

Провинция Ракка

На северо-западе региона вновь отмечаются вооруженные стычки между протурецкими формированиями и курдскими бандгруппами. Согласно информации Twitter-канала (NPA_English), артиллерийские дивизионы союзников Турции нанесли удары по оборонительным сооружениям курдских боевиков на окраинах населенного пункта Киз-Али. О потерях сторон в живой силе или технике пока ничего неизвестно. Напомним, накануне в данном районе также наблюдались интенсивные перестрелки.

1 Организация запрещена на территории РФ.