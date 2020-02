Трансвестит возмущен, что подобных ему приглашают читать детям. Колонка Владимира Тулина

Британское информационное агентство summit.news сообщило: муниципальный совет района Ньюэм в восточном Лондоне официально известил на своем сайте, что стартовал месяц ЛГБТ, одним из мероприятий которого стало чтение книг детям до пяти лет трансвеститами.

Честно говоря, вначале я подумал, что здесь какая-то ошибка, так как, судя по последней переписи 2011 года, в районе Ньюэм, который находится недалеко от центра Лондона, из всех его жителей белые британцы составляют всего 16,7% и при этом мусульман 32%, а они, мягко говоря, не в восторге от подобных мероприятий. Однако вскоре я нашел сообщение на сайте муниципального совета. Оно имело заголовок «Ньюэм поднимает радужный флаг, чтобы начать месяц истории ЛГБТ». На фото было здание муниципалитета, на котором развевался семицветный флаг ЛГБТ, а перед входом в него муниципальные депутаты развернули точно такой же флаг, но значительно больших размеров. В сообщении приводятся слова депутата Шарлин Мак-Лин.

Очень жаль, что она не сказала, в чем же конкретно заключается вклад членов ЛГБТ в общество.

Далее говорилось, что прошлое и настоящее ЛГБТ-сообщества будет праздноваться на выставке «Ньюэм любит равенство», а «в библиотеке Manor Park состоится творческая поэтическая сессия, на которой присутствующие смогут узнать больше об исторических достижениях и проблемах сообщества ЛГБТ и использовать их в качестве вдохновения для создания стихов, рисунков или рассказов», будет дискуссия о беженцах и мигрантах ЛГБТ, праздничный концерт, посвященный артистам из сексуальных меньшинств, и даже викторина по истории ЛГБТ-сообщества. Не очень понятно, почему жителей района Ньюэм, подавляющее большинство которых — обычные гетеросексуалы, должны заинтересовать проблемы узкой группы людей, которых давно не дискриминируют, зато очень активно рекламируют.

Был в сообщении муниципального совета и заинтересовавший меня абзац: «Для детей до пяти лет, их родителей и попечителей в городской библиотеке Drag Queen Story Time представят образные истории, которые прочтут трансвеститы» (drag queen — жаргонное наименование трансвестита). Разумеется, эта организация меня заинтересовала, и я выяснил, что она является британским филиалом возникшей в 2015 году в США Drag Queen Story Hour, а в Лондоне уже успела привлечь к себе внимание акциями в районе Ламбет, где детям читал книги бородатый мужчина, одетый в женское платье.

Открыв сайт Drag Queen Story Hour, узнал, что эта организация за пять лет распространила свою деятельность на детские сады 35 американских городов и имеет филиалы еще в пяти странах. Сама о своей деятельности она пишет так:

Интересно получается: дети еще даже не начали учиться читать, а им уже объясняют, кто такие трансвеститы и что такое гендерные ограничения для этих «несчастных, но смелых людей». Далее на сайте следуют еще более откровенные заявления.

А вот рекламное видео, на которое есть ссылка на сайте, где в конце общения трансвестит прямо спрашивает детей: «Кто будут трансвеститами, когда вырастут?»

Если кто-то думает, что на мероприятиях DQSH необыкновенно одетые дяди и тети читают малышам старые добрые сказки, то он ошибается. Читают они такие книги, как «Один день в июне» — о гей-параде, или «Шить радугу» — о том, как был создан флаг ЛГБТ, или еще какую-нибудь подобную книгу из обширной библиотеки DQSH.

Казалось, что верх толерантности в США был достигнут в Бостоне, где в школах ученикам раздавали специальные презервативы для занятий анальным сексом вместе с инструкцией по применению, но теперь видно, что она добралась и до детских садов и перешагнула границы Америки.

Правда, в Британии в социальных сетях практически единодушное осуждение деятельности DQSH. При этом о негативном влиянии таких мероприятий на детей к всеобщему изумлению рассказал трансвестит Китти Демур.

A friendly message to mothers who want their kids influenced by drag. #dragqueensarenotforkids #dragqueenstorybookhour #drag #moms #woke #Liberals pic.twitter.com/EmOovz4E3F