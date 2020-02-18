Трансвестит возмущен, что подобных ему приглашают читать детям. Колонка Владимира Тулина

Британское информационное агентство summit.news сообщило: муниципальный совет района Ньюэм в восточном Лондоне официально известил на своем сайте, что стартовал месяц ЛГБТ, одним из мероприятий которого стало чтение книг детям до пяти лет трансвеститами.

Честно говоря, вначале я подумал, что здесь какая-то ошибка, так как, судя по последней переписи 2011 года, в районе Ньюэм, который находится недалеко от центра Лондона, из всех его жителей белые британцы составляют всего 16,7% и при этом мусульман 32%, а они, мягко говоря, не в восторге от подобных мероприятий. Однако вскоре я нашел сообщение на сайте муниципального совета. Оно имело заголовок «Ньюэм поднимает радужный флаг, чтобы начать месяц истории ЛГБТ». На фото было здание муниципалитета, на котором развевался семицветный флаг ЛГБТ, а перед входом в него муниципальные депутаты развернули точно такой же флаг, но значительно больших размеров. В сообщении приводятся слова депутата Шарлин Мак-Лин.

«Месяц ЛГБТ является своевременным напоминанием о том, что, хотя за последние несколько десятилетий удалось добиться многого в плане борьбы с гомофобией и трансфобией, еще многое предстоит сделать, чтобы члены сообщества ЛГБТ чувствовали, что их вклад в общество ценится, принимается и прославляется».

Очень жаль, что она не сказала, в чем же конкретно заключается вклад членов ЛГБТ в общество.

Далее говорилось, что прошлое и настоящее ЛГБТ-сообщества будет праздноваться на выставке «Ньюэм любит равенство», а «в библиотеке Manor Park состоится творческая поэтическая сессия, на которой присутствующие смогут узнать больше об исторических достижениях и проблемах сообщества ЛГБТ и использовать их в качестве вдохновения для создания стихов, рисунков или рассказов», будет дискуссия о беженцах и мигрантах ЛГБТ, праздничный концерт, посвященный артистам из сексуальных меньшинств, и даже викторина по истории ЛГБТ-сообщества. Не очень понятно, почему жителей района Ньюэм, подавляющее большинство которых — обычные гетеросексуалы, должны заинтересовать проблемы узкой группы людей, которых давно не дискриминируют, зато очень активно рекламируют.

Был в сообщении муниципального совета и заинтересовавший меня абзац: «Для детей до пяти лет, их родителей и попечителей в городской библиотеке Drag Queen Story Time представят образные истории, которые прочтут трансвеститы» (drag queen — жаргонное наименование трансвестита). Разумеется, эта организация меня заинтересовала, и я выяснил, что она является британским филиалом возникшей в 2015 году в США Drag Queen Story Hour, а в Лондоне уже успела привлечь к себе внимание акциями в районе Ламбет, где детям читал книги бородатый мужчина, одетый в женское платье.

Открыв сайт Drag Queen Story Hour, узнал, что эта организация за пять лет распространила свою деятельность на детские сады 35 американских городов и имеет филиалы еще в пяти странах. Сама о своей деятельности она пишет так:

«DQSH захватывает воображение и дает разыграться гендерной изменчивости детства и показывает детям очаровательные, позитивные и беззастенчиво необычные образцы для подражания. В таких местах дети могут видеть людей, которые бросают вызов жестким гендерным ограничениям и представляют мир, в котором люди могут представляться тем, кем они хотят, где переодеваться — это реально».

Интересно получается: дети еще даже не начали учиться читать, а им уже объясняют, кто такие трансвеститы и что такое гендерные ограничения для этих «несчастных, но смелых людей». Далее на сайте следуют еще более откровенные заявления.

«Не существует таких понятий, как «одежда для девочек» и «одежда для мальчиков» или «игрушки для девочек» и «игрушки для мальчиков». DQSH учит детей, что есть много способов выразить себя и свой пол и все они естественны. Учитывая, что представители ЛГБТ присутствуют в каждом сообществе, мы считаем, что дети заслуживают того, чтобы подвергаться воздействию от этого факта нашей общей истории и культуры в соответствии с возрастом».

А вот рекламное видео, на которое есть ссылка на сайте, где в конце общения трансвестит прямо спрашивает детей: «Кто будут трансвеститами, когда вырастут?»

Если кто-то думает, что на мероприятиях DQSH необыкновенно одетые дяди и тети читают малышам старые добрые сказки, то он ошибается. Читают они такие книги, как «Один день в июне» — о гей-параде, или «Шить радугу» — о том, как был создан флаг ЛГБТ, или еще какую-нибудь подобную книгу из обширной библиотеки DQSH.

Казалось, что верх толерантности в США был достигнут в Бостоне, где в школах ученикам раздавали специальные презервативы для занятий анальным сексом вместе с инструкцией по применению, но теперь видно, что она добралась и до детских садов и перешагнула границы Америки.

Правда, в Британии в социальных сетях практически единодушное осуждение деятельности DQSH. При этом о негативном влиянии таких мероприятий на детей к всеобщему изумлению рассказал трансвестит Китти Демур.

«Что делают трансвеститы от DQSH, что могло бы вызвать уважение и восторг? Они разрисовывают себе лица, прыгают и делают неприличные вещи на сцене. Хотите, чтобы все это отразилось на вашем ребенке? Хотите, чтобы стриптизерка или порнозвезда повлияла на ваше дитя? В этом нет абсолютно никакого смысла. Трансвеститы выступают в ночных клубах для взрослых, и там происходят отвратительные вещи, связанные с сексом. А за сценой много голых тел, секса и наркотиков, вы знаете это? Не думаю, что это способ воспитать своего ребенка. В сущности, вовлечение детей в это абсолютно безответственно с вашей стороны, и я понимаю, что, может быть, вы хотите выглядеть прогрессивными, современными, модерными, хотите показать, что вы не дикари и гомофобы или что-то подобное, но это не должно вам мешать растить своего ребенка нормально, без включения его в гомосексуальные субкультуры, и, честно говоря, вы не делаете этим услугу гей-обществу, а, по сути, вы ему вредите, понимаете? Мы уже имеем репутацию педофилов и развратников, и не нужно толкать своих детей к нам. Так что оставьте их дома или сводите в Диснейленд или кафе. А если нужно развлекать своих детей с помощью больших дядь в костюмах и с раскрашенными лицами, лучше отведите их в цирк или что-то подобное. Когда исполнится 18 лет, отведите в клуб, чтобы отпраздновать, потому что это место для взрослых, понимаете? Так что лучше не разрушайте жизнь вашего ребенка и нашу жизнь, потому что точно это вы сейчас делаете».

В оправдание того, что их люди днем занимаются с детьми, а по ночам как минимум показывают стриптиз, представитель DQSH заявил, что никто не осуждает актеров, которые снимаются и в порнографических, и в детских фильмах, а их воспитатели чем хуже?

Сейчас многие британцы выражают свое сочувствие 51-летнему Джабару Хюсеину из Бирмингема. Он забрал своего сына из школы «Паркфилд» из-за учебной программы «Без аутсайдеров», которая предвидит пропаганду гомосексуальной и транссексуальной ориентации среди младших школьников, а также изучение книги «Представляем Вам Тедди», где детей знакомят со сменой пола. Теперь ему угрожает наказание, и теоретически им может быть даже лишение свободы.

А в Швеции по интересному стечению обстоятельств совпали во времени две новости. Местные медики объявили, что за последние десять лет количество трансгендеров среди девочек увеличилось в 15 раз, а среди мальчиков — в четыре раза, но причину этого они не сообщили. Одновременно правительство Швеции оповестило, что оно довольно деятельностью в стране DQSH, и выделило в ее фонд 175 тысяч долларов. Если какой-нибудь шведский журналист напишет, что эти новости взаимосвязаны, то он немедленно будет объявлен гомофобом со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями вплоть до уголовных.