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Трансвестит возмущен, что подобных ему приглашают читать детям. Колонка Владимира Тулина

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Эксперты:

Трансвестит возмутился тем, что таких, как он, приглашают читать книги детям. Колонка Владимира Тулина

Британское информационное агентство summit.news сообщило: муниципальный совет района Ньюэм в восточном Лондоне официально известил на своем сайте, что стартовал месяц ЛГБТ, одним из мероприятий которого стало чтение книг детям до пяти лет трансвеститами.

Честно говоря, вначале я подумал, что здесь какая-то ошибка, так как, судя по последней переписи 2011 года, в районе Ньюэм, который находится недалеко от центра Лондона, из всех его жителей белые британцы составляют всего 16,7% и при этом мусульман 32%, а они, мягко говоря, не в восторге от подобных мероприятий. Однако вскоре я нашел сообщение на сайте муниципального совета. Оно имело заголовок «Ньюэм поднимает радужный флаг, чтобы начать месяц истории ЛГБТ». На фото было здание муниципалитета, на котором развевался семицветный флаг ЛГБТ, а перед входом в него муниципальные депутаты развернули точно такой же флаг, но значительно больших размеров. В сообщении приводятся слова депутата Шарлин Мак-Лин.

«Месяц ЛГБТ является своевременным напоминанием о том, что, хотя за последние несколько десятилетий удалось добиться многого в плане борьбы с гомофобией и трансфобией, еще многое предстоит сделать, чтобы члены сообщества ЛГБТ чувствовали, что их вклад в общество ценится, принимается и прославляется».

Очень жаль, что она не сказала, в чем же конкретно заключается вклад членов ЛГБТ в общество.

Далее говорилось, что прошлое и настоящее ЛГБТ-сообщества будет праздноваться на выставке «Ньюэм любит равенство», а «в библиотеке Manor Park состоится творческая поэтическая сессия, на которой присутствующие смогут узнать больше об исторических достижениях и проблемах сообщества ЛГБТ и использовать их в качестве вдохновения для создания стихов, рисунков или рассказов», будет дискуссия о беженцах и мигрантах ЛГБТ, праздничный концерт, посвященный артистам из сексуальных меньшинств, и даже викторина по истории ЛГБТ-сообщества. Не очень понятно, почему жителей района Ньюэм, подавляющее большинство которых — обычные гетеросексуалы, должны заинтересовать проблемы узкой группы людей, которых давно не дискриминируют, зато очень активно рекламируют.

Трансвестит возмутился тем, что таких, как он, приглашают читать книги детям. Колонка Владимира Тулина

Был в сообщении муниципального совета и заинтересовавший меня абзац: «Для детей до пяти лет, их родителей и попечителей в городской библиотеке Drag Queen Story Time представят образные истории, которые прочтут трансвеститы» (drag queen — жаргонное наименование трансвестита). Разумеется, эта организация меня заинтересовала, и я выяснил, что она является британским филиалом возникшей в 2015 году в США Drag Queen Story Hour, а в Лондоне уже успела привлечь к себе внимание акциями в районе Ламбет, где детям читал книги бородатый мужчина, одетый в женское платье.

Открыв сайт Drag Queen Story Hour, узнал, что эта организация за пять лет распространила свою деятельность на детские сады 35 американских городов и имеет филиалы еще в пяти странах. Сама о своей деятельности она пишет так:

«DQSH захватывает воображение и дает разыграться гендерной изменчивости детства и показывает детям очаровательные, позитивные и беззастенчиво необычные образцы для подражания. В таких местах дети могут видеть людей, которые бросают вызов жестким гендерным ограничениям и представляют мир, в котором люди могут представляться тем, кем они хотят, где переодеваться — это реально».

Интересно получается: дети еще даже не начали учиться читать, а им уже объясняют, кто такие трансвеститы и что такое гендерные ограничения для этих «несчастных, но смелых людей». Далее на сайте следуют еще более откровенные заявления.

«Не существует таких понятий, как «одежда для девочек» и «одежда для мальчиков» или «игрушки для девочек» и «игрушки для мальчиков». DQSH учит детей, что есть много способов выразить себя и свой пол и все они естественны. Учитывая, что представители ЛГБТ присутствуют в каждом сообществе, мы считаем, что дети заслуживают того, чтобы подвергаться воздействию от этого факта нашей общей истории и культуры в соответствии с возрастом».

Трансвестит возмутился тем, что таких, как он, приглашают читать книги детям. Колонка Владимира Тулина

А вот рекламное видео, на которое есть ссылка на сайте, где в конце общения трансвестит прямо спрашивает детей: «Кто будут трансвеститами, когда вырастут?»

Если кто-то думает, что на мероприятиях DQSH необыкновенно одетые дяди и тети читают малышам старые добрые сказки, то он ошибается. Читают они такие книги, как «Один день в июне» — о гей-параде, или «Шить радугу» — о том, как был создан флаг ЛГБТ, или еще какую-нибудь подобную книгу из обширной библиотеки DQSH.

Казалось, что верх толерантности в США был достигнут в Бостоне, где в школах ученикам раздавали специальные презервативы для занятий анальным сексом вместе с инструкцией по применению, но теперь видно, что она добралась и до детских садов и перешагнула границы Америки.

Правда, в Британии в социальных сетях практически единодушное осуждение деятельности DQSH. При этом о негативном влиянии таких мероприятий на детей к всеобщему изумлению рассказал трансвестит Китти Демур.

«Что делают трансвеститы от DQSH, что могло бы вызвать уважение и восторг? Они разрисовывают себе лица, прыгают и делают неприличные вещи на сцене. Хотите, чтобы все это отразилось на вашем ребенке? Хотите, чтобы стриптизерка или порнозвезда повлияла на ваше дитя? В этом нет абсолютно никакого смысла. Трансвеститы выступают в ночных клубах для взрослых, и там происходят отвратительные вещи, связанные с сексом. А за сценой много голых тел, секса и наркотиков, вы знаете это? Не думаю, что это способ воспитать своего ребенка. В сущности, вовлечение детей в это абсолютно безответственно с вашей стороны, и я понимаю, что, может быть, вы хотите выглядеть прогрессивными, современными, модерными, хотите показать, что вы не дикари и гомофобы или что-то подобное, но это не должно вам мешать растить своего ребенка нормально, без включения его в гомосексуальные субкультуры, и, честно говоря, вы не делаете этим услугу гей-обществу, а, по сути, вы ему вредите, понимаете?

Мы уже имеем репутацию педофилов и развратников, и не нужно толкать своих детей к нам. Так что оставьте их дома или сводите в Диснейленд или кафе. А если нужно развлекать своих детей с помощью больших дядь в костюмах и с раскрашенными лицами, лучше отведите их в цирк или что-то подобное. Когда исполнится 18 лет, отведите в клуб, чтобы отпраздновать, потому что это место для взрослых, понимаете? Так что лучше не разрушайте жизнь вашего ребенка и нашу жизнь, потому что точно это вы сейчас делаете».

В оправдание того, что их люди днем занимаются с детьми, а по ночам как минимум показывают стриптиз, представитель DQSH заявил, что никто не осуждает актеров, которые снимаются и в порнографических, и в детских фильмах, а их воспитатели чем хуже?

Трансвестит возмутился тем, что таких, как он, приглашают читать книги детям. Колонка Владимира Тулина

Сейчас многие британцы выражают свое сочувствие 51-летнему Джабару Хюсеину из Бирмингема. Он забрал своего сына из школы «Паркфилд» из-за учебной программы «Без аутсайдеров», которая предвидит пропаганду гомосексуальной и транссексуальной ориентации среди младших школьников, а также изучение книги «Представляем Вам Тедди», где детей знакомят со сменой пола. Теперь ему угрожает наказание, и теоретически им может быть даже лишение свободы.

Трансвестит возмутился тем, что таких, как он, приглашают читать книги детям. Колонка Владимира Тулина

А в Швеции по интересному стечению обстоятельств совпали во времени две новости. Местные медики объявили, что за последние десять лет количество трансгендеров среди девочек увеличилось в 15 раз, а среди мальчиков — в четыре раза, но причину этого они не сообщили. Одновременно правительство Швеции оповестило, что оно довольно деятельностью в стране DQSH, и выделило в ее фонд 175 тысяч долларов. Если какой-нибудь шведский журналист напишет, что эти новости взаимосвязаны, то он немедленно будет объявлен гомофобом со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями вплоть до уголовных.

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