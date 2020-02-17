Москва, 17 февраля. Первый раунд российско-турецких переговоров по ситуации в сирийском Идлибе завершился в Москве. Об этом проинформировали в Министерстве иностранных дел Турции.

Стороны обсудили способы полной имплементации сочинских договоренностей по Идлибу. Во внешнеполитическом ведомстве Турции пояснили, что Анкару представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом. Турецкая сторона указала на необходимость снижения «напряженности на местах, а также предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в Идлибе».

«Обсуждались меры, которые могут быть приняты для полного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках сочинского меморандума. Переговоры возобновятся завтра утром», — отметили в МИД Турции.

В сообщении также говорится, что на переговорах стороны затронули вопрос, касающийся способов полной имплементации сочинских договоренностей по Идлибу. Планируется, что второй раунд переговоров по Идлибу состоится 18 февраля.

Обстановка в Идлибе обострилась в январе 2020 года, после того, как террористы начали атаковать жилые кварталы и социальные объекты в сирийской провинции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна. По его словам, необходимо сделать все возможное для размежевания представителей вооруженной сирийской оппозиции и боевиков.