Хоккеист Радулов встречается с бывшей пассией Тайванчика

Москва, 17 февраля. Хоккеист Александр Радулов крутит роман с Анной Бокий, бывшей девушкой Алимжана Тохтахунова, более известного как Тайванчик.

Вместе с известным предпринимателем Анну видели в 2012 году. Сам Тохтахунов не стал делиться подробностями с журналистами.

«Много у меня их было. И много кому помогал с бизнесом, деньгами. Аня хорошая девушка. Отца ее не знаю», — сказал он в комментарии «Экспресс-газете».

Отец Анны Глеб Бокий был крупным бизнесменом. В 1994 году его застрелили. Талимханов подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения, и а это время его даже не было в России.

Анна сейчас тоже занимается своим бизнесом. Владеет магазином одежды собственного производства. Экс-жена Радулова, гимнастка Дарья Дмитриева узнала о новой пассии хоккеиста месяц назад.

«Если они поженятся, буду только рада. Самое главное, чтобы он был счастлив. Мне не нравится слово «мачеха», но я не против, если у сына станет на одну подружку больше», — призналась Дарья.

По ее словам, она спокойно оставляет сына с Анной.

«Сейчас Макар улетел к папе на два месяца. Зато практически все лето проведет со мной», — добавила она.

По словам Дмитриевой, Макар очень гиперактивный, хитрый, с прекрасным чувством юмора.

«В авторитете у него только родители. Остальные — «рабы», — пошутила Дарья.

Сама она после развода стала встречаться с сотрудником ФСБ Игорем Семченко, ему она тоже родила сына. При это он до сих пор не развелся со своей женой, но гимнастка уверена, что скоро разведется и они оформят отношения. С Радуловым Дарья сохранила нормальные отношения. Она считает его достойным мужчиной, прекрасным отцом, однако с «некоторыми вещами» смириться не смогла.