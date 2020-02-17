Появилось видео провальной попытки посадить Falcon 9 на плавучую платформу

Вашингтон, 17 февраля. Специалисты частной космической компании Space X не смогли посадить первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу. Об этом стало известно во время прямой трансляции приземления, ведущейся на сайте американской компании.

На кадрах приземления можно заметить, что ракета промахнулась мимо специального судна и упала в воду.

«К сожалению, она не села на автономную платформу, но она совершила мягкую посадку на воду прямо рядом с судном. Так что, скорее всего, она цела», — заявила ведущая трансляции.

Она также добавила, что посадка Falcon 9 была второстепенной задачей при запуске, поэтому Space X сделает «еще одну попытку в следующий раз».

Напомним, Falcon 9 была запущена 17 февраля и доставила на орбиту 60 спутников Starlink, которые необходимы для улучшения Интернет-связи.

Отмечается, что неудачная посадка ракеты не впервые случилась при космическом запуске Space X. Похожая безуспешная попытка произошла в декабре 2018 года, тогда ракета также упала в воду, но не пострадала.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что заслуги основателя Space X Илона Маска сильно переоценены. По его словам, поклонники деятельности Маска забыли о том, что СССР опередил на несколько десятилетий их кумира с технологией возвращаемых кораблей, передавало Федеральное агентство новостей.