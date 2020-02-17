Россияне стали абсолютными чемпионами турнира по средневековому бою в Монако

Монако, 17 февраля. Российские команды заняли все призовые места в турнире по историческому средневековому бою на одной из самых престижных площадок мира в Монако. Соревнования проходили под патронажем принца Альбера II.

Турнир проходил под куполом цирка шапито Фонвьей. В финальном поединке сезона Бугурт Лиги, которая является аналогом лиги чемпионов, сразились 10 сильнейших команд из России, Украины, Англии, Чехии, Польши, Франции и Мексики.

Все три призовых места завоевали представители России. Абсолютным чемпионом стала команда «Медвежья Пядь» из Нижнего Новгорода, на втором месте представители команды «Западная башня» из Калининграда, а третьими стали представители Санкт-Петербурга из команды «Старые друзья».

Стоит отметить, что исторический средневековый бой является довольно молодым видом спорта. Поединки представляют собой контактные сражения с использованием защитного и наступательного средневекового вооружения. Бойцы облачены в доспехи, которые, как и оружие, сделаны по историческим образцам.