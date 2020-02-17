Бессрочные пикеты у посольства Ливии в Москве продолжаются. ФАН-ТВ

Посольство Ливии в Москве — место, где уже четыре дня подряд собираются люди в поддержку незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме россиян. Бессрочный одиночный пикет привлекает внимание все большего количества общественников. Напомним, что российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея без предъявления обвинений задержали в марте 2019 года.
«Все те, кто приезжает сюда, мы хотим добиться главного — освобождения российских граждан. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что они там содержатся совершенно в неправовой ситуации, без предъявления обвинений. Совершенно вопиющая история, с которой нужно что-то делать, поэтому максимальное привлечение внимания — один из способов попытаться надавить на официальные власти Ливии и добиться освобождения наших коллег», — говорит Кирилл Вышинский, исполнительный директор МИА «Россия сегодня».
Ежедневно к акции привлекается все больше людей. Активисты даже приезжают из других городов.
«Я решил сюда прийти, потому что в данной ситуации необходимо привлекать внимание общественности. Задержание российского гражданина в другой стране без каких-то оснований является нарушением международного законодательства, тем более, каждый из нас может оказаться в такой ситуации. Поэтому в той ситуации, в которой оказался Максим, нужно привлекать внимание для того, чтобы в кратчайшие сроки он был освобожден и возвращен на родину», — считает Олег Смакотин, глава округа Екатерингоф, Санкт-Петербург.
«Ливия, которая была разрушена Западом, мы были уверены, что она примет дружелюбно нашего ученого, который просто хотел разобраться, какие процессы происходят в ливийском обществе. Вместо этого бросили в тюрьму. Конечно, мы обеспокоены за жизнь, здоровье этого мужественного человека, который уже длительное время там находится. О нем мало что знают его родные, друзья, это просто варварство, то, что такие вещи происходят в XXI веке. Мы требуем немедленного освобождения Максима Шугалея и, конечно, международные правозащитные юридические структуры должны привлечь к ответственности тех, кто совершает это беззаконие, это преступление», — говорит Сергей Малинкович, лидер партии «Коммунисты Петербурга».