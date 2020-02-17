Бессрочные пикеты у посольства Ливии в Москве продолжаются. ФАН-ТВ

Посольство Ливии в Москве — место, где уже четыре дня подряд собираются люди в поддержку незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме россиян. Бессрочный одиночный пикет привлекает внимание все большего количества общественников. Напомним, что российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея без предъявления обвинений задержали в марте 2019 года.

«Все те, кто приезжает сюда, мы хотим добиться главного — освобождения российских граждан. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что они там содержатся совершенно в неправовой ситуации, без предъявления обвинений. Совершенно вопиющая история, с которой нужно что-то делать, поэтому максимальное привлечение внимания — один из способов попытаться надавить на официальные власти Ливии и добиться освобождения наших коллег», — говорит Кирилл Вышинский, исполнительный директор МИА «Россия сегодня».

Ежедневно к акции привлекается все больше людей. Активисты даже приезжают из других городов.

«Я решил сюда прийти, потому что в данной ситуации необходимо привлекать внимание общественности. Задержание российского гражданина в другой стране без каких-то оснований является нарушением международного законодательства, тем более, каждый из нас может оказаться в такой ситуации. Поэтому в той ситуации, в которой оказался Максим, нужно привлекать внимание для того, чтобы в кратчайшие сроки он был освобожден и возвращен на родину», — считает Олег Смакотин, глава округа Екатерингоф, Санкт-Петербург.