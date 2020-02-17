Шойгу в Белграде напомнил миру о недопустимости изменения истории Второй мировой войны

Политолог Руслан Осташко уверен, что, закладывая камень в основание Вечного огня в Белграде, Сергей Шойгу оберегает итоги Второй мировой войны.

Ранее министр обороны России во время своего визита в Белград заложил камень в основание Вечного огня перед мемориалом бойцов Второй мировой войны в Парке освободителей. Сам мемориальный комплекс «Освободителям Белграда» является местом захоронения советских и югославских воинов, которые погибли во время боев при освобождении югославской столицы в октябре 1944 года. Комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города, его площадь — около 1,5 гектара.

Отметим, что главный вход в мемориальный комплекс выполнен в виде колоннады с барельефами, на которых написано: «В боях за освобождение Белграда отдали свои жизни 967 солдат и офицеров Красной Армии и 2 953 бойца Народно-освободительной армии Югославии. На кладбище захоронено 1 395 югославских и 808 советских солдат и офицеров». В глубине мемориала находится памятник Советскому солдату.

Комментируя визит Шойгу в Белград, политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что дата 17 февраля была выбрана неслучайно, так как именно в этот день в 2008 году парламент Косова объявил о независимости от Сербии.

«Их независимость признали больше 100 стран, входящих в ООН. Соответственно, сегодня Сергей Шойгу, находясь в Белграде, дает такой намек, что, ребят, если вы будете заниматься «перекроением» мира после Второй мировой войны, то русская армия может всем напомнить, кто именно победил фашистскую Германию, и кто чтит и помнит историю, а также законы, принятые по итогам Второй мировой войны. Поэтому тут не только символичность в том, что мы будем оберегать историю, но и символичность для вполне конкретной страны, для вполне конкретных адресатов. С учетом того, что в последнее время президент Сербии Александр Вучич начал вести двуликую политику — с одной стороны, он хочет дружить с Россией, а с другой стороны, НАТО открывает представительство в Белграде, соответственно, это такие тонкие намеки всем, кто в теме», — заключил собеседник ФАН.

Как сообщает военное ведомство России, Сербия согласовала проект скульптурно-архитектурной композиции под названием «Вечный огонь», которая представляет собой бронзовую звезду, обвитую по кругу бронзовым венком.

Напомним, писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков («Гоблин») ранее заявлял, что главная цель декоммунизации в бывших советских республиках — постановка России под внешнее управление. Таким образом он ответил на награждение президентом Литвы Гитанасом Науседой 11 жителей Украины за участие в «обороне Вильнюса от советских войск». Церемония награждения была приурочена ко Дню защитников свободы и состоялась в президентском дворце литовской столицы. Во время торжества лидер прибалтийской республики вручил гражданам Украины медали «Памяти 13 января», которыми награждаются литовцы и иностранцы, в январе-сентябре 1991 года защищавшие свободу и независимость Литвы.