Сирийские правительственные силы продолжают стремительное наступление на позиции террористов в окрестностях Алеппо после освобождения города. Населенные пункты на севере Сирии постепенно возвращаются к мирной жизни после освобождения от террористов. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Очистка стратегически важной трассы

Техники в Алеппо начали устранять препятствия, которые террористы установили на трассе Алеппо-Дамаск у западного въезда в город, после того как Сирийской арабской армии (САА) удалось очистить от боевиков город и окрестности.

Несколько дней назад в провинциях Хама и Идлиб стартовали работы по восстановлению международной дороги от Хан-Шейхуна в южной сельской местности Идлиба до городов Маарет-ан-Нуман и Серакиб. Важная междугородняя трасса в первые за несколько лет перешла под контроль правительства. До этого она продолжительное время контролировалась боевиками.

Автомобильное шоссе Алеппо-Дамаск является своего рода экономической артерией, соединяющей провинцию Алеппо с другими сирийскими провинциями. Она используется для перемещения товаров, транзитной торговли и пассажирских перевозок с крупными городами в центре страны. Благодаря ее освобождению сокращается количество заторов на дорогах и ДТП.

Освобождение Урум аль-Кубра

Сирийская армия освободила крупный город Урум аль-Кубра на юго-западе Алеппо после ожесточенных столкновений с террористами. После этого САА продолжили наступление. Военные из артиллерии и ракет атаковали укрепления незаконных вооруженных формирований. Это привело к разгрому террористов и освобождению личного состава двух войск.

САА продолжает наносить прямые ракетные удары по местам дислокации и укреплениям в западной и юго-западной сельской местности Алеппо.

Фото из освобожденного Урум аль-Кубра

Корреспонденту ФАН удалось побывать в городе Урум аль-Кубра после того, как сирийская правительственная армия освободила его от вооруженных террористических группировок. Сейчас там идет процесс восстановления местности и возвращения людей, которые были изолированы из-за действий террористов, поддерживаемых Турцией и западными странами.

Возобновила работу полицейская школа

Полицейское командование подняло государственный флаг над зданием полицейской школы в Хан-аль-Асале в западной сельской местности Алеппо после освобождения его от террористов и возобновления работы полицейского поста в городе Аль-Зорба к юго-западу от города. Кроме того, подразделения правоохранительных органов были развернуты на шоссе Алеппо-Дамаск.

Генерал-майор Иссам аш-Шелли, командующий полицией Алеппо отметил стратегическое значение расположения полицейской школы, которая была целью боевиков. Он также напомнил о том, что САА понесла немалые потери, освобождая данную территорию. Эш-Шели добавил, что школа вернется к своей прежней работе и возобновит выпуск кадров для защиты страны.

Зачистка пригородов продолжается

Сирийская армия взяла под контроль деревни и города на западной и северо-западной окраине города Алеппо. Правительственные силы приступили к расчистке жилых кварталов от снарядов.

Кроме того, военные очищают пригород Алеппо, тем самым расширяя зону безопасности в окрестностях города.

Тщательное планирование военных операций привело к большим потерям среди террористов, деморализации их боевого духа и бегству из оккупируемых ими районов перед наступлением армейских подразделений.

Армейские подразделения также освободили деревни Кафр-Даиль, Мансура, Тель-Швайнех и район Аль-Халаким, параллельно параллельно взяв под контроль населенный пункт Аль-Ракая в сельской местности Идлиба после ликвидации там последних террористических групп.

Операция САА «Заря в Идлибе»

На днях сирийская армия вернула контроль над территорией крупнейшего города страны – Алеппо. В ходе проведения военной операции, военные не только освободили западные районы мегаполиса от джихадистов, таким образом взяв Алеппо под полный контроль впервые за восемь лет, но и начала успешное продвижение на запад.

В ходе боев с террористами из коалиции подразделения САА смогли всего за сутки освободить несколько населенных пунктов за пределами Алеппо. Сейчас армия идет в сторону города Дарат-Изза, освобождая новые территории на своем пути.