Стрельбы обновленных «Градов» под Кемерово попали на видео

Кемерово, 17 февраля. Видео учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня «Град» опубликовало Минобороны РФ.

Учения прошли в Кемеровской области. В МО РФ уточнили, что обновленные «Грады» оснащены электронной системой пуска, а систему управления и наведения вывели в кабину — для удобства оператора.

Кроме того, РСЗО оснастили более мощными боеприпасами, которые вдвое увеличили дальность стрельбы. Теперь она достигает 40 километров. В шасси РСЗО установлены обновленные дизельные двигатели.

В Минобороны обратили внимание, что новые «Грады» смогут повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза.