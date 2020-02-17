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Стрельбы обновленных «Градов» под Кемерово попали на видео

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Стрельбы обновленных «Градов» под Кемерово попали на видеоКемерово, 17 февраля. Видео учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня «Град» опубликовало Минобороны РФ. 

Учения прошли в Кемеровской области. В МО РФ уточнили, что обновленные «Грады» оснащены электронной системой пуска, а систему управления и наведения вывели в кабину  — для удобства оператора. 

Кроме того, РСЗО оснастили более мощными боеприпасами, которые  вдвое увеличили дальность стрельбы. Теперь она достигает 40 километров. В шасси РСЗО установлены обновленные дизельные двигатели.

В Минобороны обратили внимание, что новые «Грады» смогут повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза.

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