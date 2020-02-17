Глава «Коммунистов России» призвал освободить захваченных в Ливии социологов

Бессрочная всероссийская акция в поддержку социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 10 месяцев находящихся в плену у террористов в Триполи, продолжается в Москве. Инициативу поддержали самые разные представители политических, общественных, культурных, журналистских кругов, а также блогеры.

Несколько одиночных пикетов прошло у посольства Ливии в течение дня 17 февраля, несмотря на ветреную промозглую погоду. Акции посетил корреспондент Федерального агентства новостей.

С утра у ливийского посольства с плакатом, на котором было написано «Социология — это наука, а не преступление! Максим Шугалей — узник знаний. Подтвердил своим исследованием, что террористы интегрированы во власти Триполи», встал, невзирая на начавшийся дождь, журналист Кирилл Вышинский. Напомним, что еще совсем недавно он сам находился в украинской тюрьме по совершенно такому же ложному обвинению. Ситуацию с социологами ФЗНЦ Вышинский обозначил как «вопиющую».

Немного позже к посольству пришел заместитель председателя партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

«Российские коммунисты возмущены тем, что произошло в Ливии с Максимом Шугалеем. Это известный ученый, исследователь. Он продолжает традиции, которые всегда были у нашего государства, — помощь народу арабского Востока, Северной Африки», — напомнил он.

Малинкович констатировал, что Ливия была разрушена Западом.

«Мы были уверены, что она дружелюбно примет нашего ученого, который просто хотел разобраться, какие процессы происходят в ливийском обществе. Но его бросили в тюрьму!» — возмущен он.

По словам зампреда «Коммунистов России», он и его единомышленники беспокоятся за жизнь и здоровье задержанных.

«Эти люди уже долго там находятся, о происходящем с ними мало что известно их родным, друзьям… То, что такие вещи происходят в XXI веке, — это просто варварство! Мы требуем немедленного их освобождения! И конечно, международные правозащитные, юридические структуры должны привлечь к ответственности тех, кто совершает это преступление, это беззаконие!» — убежден Малинкович.

Кроме того, сегодня к посольству Ливии в Москве специально из Санкт-Петербурга прибыл председатель муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин.

«Я решил сюда прийти, потому что к данной ситуации необходимо привлекать внимание общественности. Задержание российского гражданина в другой стране без каких-то оснований является нарушением международного законодательства, тем более каждый из нас может попасть в такую ситуацию. Поэтому в том положении, в котором оказался Максим, нужно привлекать внимание для того, чтобы в кратчайшие сроки он был освобожден и возвращен на родину», — заявил Смакотин, добавив, что Максим Шугалей — его земляк.

По словам участника пикета, он знаком с Максимом лично и очень хорошего о нем мнения.

Глава муниципалитета выразил уверенность в том, что акции в поддержку задержанных в Ливии социологов нужно продолжать до тех пор, пока Шугалей и Суэйфан не будут освобождены.

«Я думаю, что внимание мировой общественности к ситуации будет привлечено и наши действия не останутся незамеченными», — уверен пикетчик.

Напомним, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, находясь в Ливии, занимались изучением социальной, культурной, гуманитарной обстановки в стране. Они были задержаны и уже несколько месяцев, с мая 2019 года, без предъявления обвинения находятся в частной тюрьме Митига. Это «учреждение», расположенное на территории, которую контролируют террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, известно применением пыток, а также жестоким отношением к узникам.

В связи с отсутствием всякого развития ситуации глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич объявил о проведении бессрочной общероссийской акции с требованием освободить граждан РФ.

«Без предъявления обвинений, без возможности защищать себя, свое честное имя — и без адвоката, которого к ним пустили только один раз за полгода, — гласит текст официального заявления руководителя ФЗНЦ. — Ребятам нужна наша поддержка. Я обращаюсь ко всем здравомыслящим, адекватным людям, профессионалам в области политического консалтинга, общественных наук, социологии. Проведение исследований общественного мнения, согласованных с властями, — не повод для похищения и незаконного удержания специалистов. Социология — это наука, а не оружие».

Малькевич подчеркнул, что россияне не нарушали законов Ливии, а свои действия координировали с представителями ПНС.

«Обращаюсь ко всем, кто нетерпимо относится к терроризму. Фактически незаконное похищение и удержание российских социологов — это акт терроризма на государственном уровне. Обвинение российским гражданам так и не было предъявлено. Генеральный прокурор Ливии на вопрос «на каком основании задержали российских социологов?» ответил предельно ясно: «Каре виднее» (Абд аль-Рауф Кара — один из самых одиозных бандитов Триполи, который контролирует тюрьму Митига. — Прим. ФАН). По сути, сегодня Ливия — это первая страна в мире, в которой проведен эксперимент, в ходе которого террористические структуры встроились в государственное управление».

Одиночные пикеты у здания посольства Ливии в Москве проходят ежедневно с 8.00 до 20.00 по московскому времени.